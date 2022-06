Ospedale di Desio: nasce l’ambulatorio geriatrico

Una nuova offerta arricchisce l’ospedale Papa Pio XI di Desio. È nato l’ambulatorio geriatrico, di pertinenza della struttura di medicina, diretta da Michele Bombelli.

Attualmente lo controllano tre giovani specialisti già impegnati nell’area medica del Pio XI. Nelle prossime settimane si dovrebbe aggiungere un ulteriore medico.

Ospedale di Desio: previsto avvio di collaborazione con struttura neurologica

Per il momento l’ambulatorio è esclusivamente occupato nella valutazione geriatrica per l’ottenimento della certificazione di invalidità. In prospettiva è prevista una forte collaborazione con la struttura di neurologica del nosocomio e per la disamina delle demenze senili.

Impegnati in ambulatorio i geriatri sono: Marianna Gregorio, Valeria Buttò e Cesare Antonucci, i quali sono molto consapevoli di alcuni rilevanti dati statistici sulla popolazione anziana del nostro Paese. Secondo i dati Istat più recenti, l’Italia è il secondo Paese più vecchio del mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni 100 giovani.

Ospedale di Desio: «Il geriatra cura la persona nel suo insieme»

“La geriatria –hanno detto i tre medici – è una specialità che si occupa non solo di curare le malattie degli anziani, ma anche di conoscere e capire le componenti sociali, psicologiche e assistenziali correlate all’invecchiamento. Ciò significa che il geriatra cura la persona nel suo insieme (biologicamente, psicologicamente e socialmente), con lo scopo di ritardare il declino funzionale e mentale, preservare l’autosufficienza e migliorare la qualità di vita”.

Nel reparto di medicina a Desio l’età media dei pazienti ricoverati è molto elevata: la degenza interessa perlopiù ultrasettantacinquenni, con un giusto equilibrio tra uomini e donne.