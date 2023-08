Open day passaporti in Questura a Monza sabato 9 settembre, prenotazioni online martedì 5

Open day passaporti alla Questura di Monza e Brianza sabato 9 settembre dalle 8.00 alle 13, servizio riservato esclusivamente agli utenti in possesso dell’appuntamento per il giorno di apertura straordinaria, che potrà essere preso martedì 5 settembre (400 a disposizione) sul portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ alla voce “aperture straordinarie”.

Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di euro 73,50, versamento di euro 42,50 su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie e Finanze – Dipartimento Del Tesoro, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente sia un minore).

Opena day passaporti in Questura a Monza, sempre disponibile lo sportello urgenze

Continuerà inoltre ad essere garantito, presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Monza e della Brianza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, uno sportello dedicato alle urgenze, cui potranno rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione. Sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza ovvero il biglietto aereo di partenza.