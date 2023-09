Nuovi medici di famiglia per Monza e la Brianza: 53 candidati ai colloqui in Ats

Sono circa 2.650 i monzesi rimasti senza il medico di famiglia, il loro numero è destinato ad aumentare nei prossimi mesi ma in fondo al tunnel sembra intravvedersi la luce. Le notizie, ha spiegato lunedì in consiglio comunale a Monza l’assessore comunale al Welfare Egidio Riva, una volta tanto non sono solo negative: mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, infatti, l’Ats ha fissato i colloqui con 53 candidati che hanno risposto alla chiamata e hanno fornito la disponibilità ad aprire l’ambulatorio in Brianza.

Medici di famiglia, tra i 53 candidati 12 hanno indicato Monza come prima scelta

“Tra loro – ha precisato l’amministratore – 12 hanno indicato Monza come prima scelta”. Chi risulterà idoneo sarà destinato a coprire i posti vacanti e dovrà avviare l’attività nel giro di 90 giorni. Entro la fine dell’anno, quindi, il capoluogo brianzolo “dovrebbe trovarsi in condizioni migliori rispetto ad altri paesi” della provincia in quanto l’arrivo dei nuovi dottori dovrebbe portare a una “sovrabbondanza” di operatori che dovrebbe tradursi nella diminuzione del numero di assistiti assegnato a ciascun professionista.