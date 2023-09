Asst Brianza, quello sportello online che non piace agli anziani: lamentele agli uffici di Monza

Dal 14 giugno l’Asst Brianza ha attivato il nuovo sportello istanze online per il cittadino. Alla nuova piattaforma Sioc (questo l’acronimo che si trova sul sito) si accede tramite la homepage del sito internet aziendale www.asst-brianza.it. Qui sarà possibile con qualche click accedere ai servizi proposti: scegliere o cambiare il medico di famiglia o il pediatra, iscrivere i neonati al Servizio sanitario nazionale, richiedere esenzioni per patologia, invalidità o reddito e richiedere la tessera sanitaria. Prima di accedere ai servizi però occorre registrarsi al sito con un proprio username e generando una password. Tutto chiaro? Non per tutti. Il nuovo sistema, infatti, non piace particolarmente agli utenti più maturi che hanno sollevato dubbi e rimostranze da quando gli sportelli degli uffici di via Boito hanno chiuso dopo l’avvio del nuovo sistema di semplificazione informatica.

Monza, sportelli di Boito chiusi: “Il nuovo servizio non è un vantaggio per noi anziani”

“A inizio agosto sono andato agli uffici per richiedere una nuova tessera sanitaria per mia moglie – racconta un cittadino di 74 anni -. Lì ho scoperto che non potevo più accedere agli sportelli. Un incaricato che accoglie gli utenti all’ingresso della sede mi ha messo in mano due fogli e mi ha spiegato la procedura che avrei dovuto seguire per fare la richiesta. Io non sono certamente un esperto informatico e non ho un buon rapporto con la tecnologia. Mi sono quindi fatto aiutare da un giovane vicino di casa che ha inoltrato la richiesta per me. Ad oggi però la tessera non è ancora arrivata. Non mi sembra che questo nuovo servizio sia un vantaggio soprattutto per noi anziani. Ci ha complicato inutilmente la vita, si dà per scontato che tutti debbano non solo avere un computer a casa e la connessione internet, ma che sappiano perfettamente usare siti e piattaforme”.

Asst Brianza, come funziona l’accesso al portale online per i servizi

Lo sfogo che il settantenne monzese ha voluto condividere con Il Cittadino è comune a diversi altri utenti, spiazzati dal cambiamento ma soprattutto dal non immediato accesso al portale. La procedura per poter accedere ai servizi del Sioc prevede che i nuovi utenti creino un account personale e si registrino sul portale inserendo i dati anagrafici e una mail di riferimento oltre a una password. Una volta creato l’account l’utente riceve via mail un codice di attivazione di sei cifre che deve essere inserito nei campi obbligatori entro un breve spazio di tempo di pochi secondi. Solo a quel punto (e se tutti passaggi sono stati eseguiti correttamente) si può accedere al portale, sempre utilizzando la propria mail e la password creata ad hoc.

Asst Brianza: on line i servizi per scelta medico, esenzioni e tessera sanitaria

Arrivati (finalmente) all’elenco dei servizi occorre indicare la richiesta che si desidera inoltrare (scelta e revoca del medico, esenzioni, tessera sanitaria). A seconda del servizio richiesto occorre poi inviare la documentazione relativa. Per il duplicato della tessera sanitaria, per esempio, si dovrà allegare copia della carta di identità e poi rientrare nella sezione documenti dopo un giorno dall’inoltro della richiesta e scaricare e stampare il cartaceo della nuova tessera sanitaria provvisoria, in attesa di ricevere per posta (quella fisica questa volta) la tessera plastificata.

“Non trovo giusto che si smantelli un servizio come quello degli sportelli, delegando tutto alla tecnologia, dando per scontato che tutti, anche noi anziani, si debbano arrangiare per avere quello che prima si poteva chiedere direttamente a un impiegato”

La risposta della Asst Brianza: “Sportello online piace e fa evitare le code”

“Il nuovo sportello online per il cittadino piace, è comodo, evita agli utenti di perdere tempo in coda e di doversi recare apposta agli uffici di via Boito. Offre una procedura semplice e guidata per effettuare tutte le operazioni necessarie”, assicurano dall’Asst Brianza. Non solo. “Nel profilo utente è disponibile anche un breve manuale per la compilazione, per chiarire eventuali dubbi”.

Asst Brianza: “Sportelli fisici aperti per appuntamenti concordati e attivo numero telefonico”

Gli sportelli resteranno comunque aperti al pubblico per gli appuntamenti concordati. Le persone fragili o impossibilitate all’accesso online potranno infatti richiedere un appuntamento con uno degli operatori dell’Asst Brianza, per la compilazione dei moduli per inoltrare la pratica richiesta. Inoltre è attivo anche un numero di telefono per la scelta e revoca del medico di famiglia ( 039.23.35.106, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30). “Comprendiamo le difficoltà di chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia, e per questi è possibile richiedere un appuntamento, ma il nuovo portale rientra nel programma di semplificazione della pubblica amministrazione”, confermano dall’azienda.