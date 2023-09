Covid: tornano i contagi, cosa è cambiato e come comportarsi

Si ritorna a parlare di Covid. Al momento al San Gerardo di Monza i ricoverati sono 20 di cui 13 “incidentalemnte positivi”. Ovvero persone che sono ricoverate per altre patologie e hanno scoperto la pistività in ospedale.

Covid: tornano i contagi, le parole del professor Paolo Bonfanti

«Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un aumento di casi anche nella popolazione generale e quindi anche ad un lieve aumento di ricoveri di malati con polmonite – spiega Paolo Bonfanti, direttore delle Malattie infettive – si tratta però di soggetti anziani e con malattie croniche. Inoltre i casi non sono gravi, nessuno di questi è in terapia intensiva. Il virus circola ancora nella popolazione ma sembra essere meno pericoloso».

Covid: «In caso di positività adottare gli stessi comportamenti di quando si ha l’influenza»

Cosa fare in caso di positività? «Bisogna adottare gli stessi comportamenti di quando abbiamo l’influenza – prosegue Bonfanti – uscire di casa solo quando si è guariti e usare sempre la mascherina quando si ha il sospetto di aver contratto il virus. Bisogna infatti ricordarsi sempre che per alcune persone più vulnerabili il Covid può essere ancora una malattia grave. A queste persone ricordo che, in caso di test positivo, esistono oggi terapie preventive per ottenere le quali è sufficiente rivolgersi al medico curante».

Covid: tornano i contagi, in ottobre nuova campagna vaccinale per over 60, soggetti fragili e cronici

In ottobre si prepara una nuova campagna vaccinale dedicata alle persone dai 60 anni in su o anche più giovani se affetti da malattie croniche (cardiopatici, diabetici, immunodepressi, pazienti in dialisi o affetti da malattie oncoematologiche). «Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso sarà possibile la co-somministrazione con altri vaccini come quello antinfluenzale».