Piazza Marconi a Nova Milanese, pioggia di multe per la Ztl. In cinque mesi dall’attivazione del varco, le violazioni accertate sono state 2.215 seguite da altrettante multe. Novesi distratti? Gli automobilisti non conoscono la segnaletica stradale? Oltre duemila multe in cinque mesi sono tante e le domande che scaturiscono possono essere molteplici.

La Zona a traffico limitato, istituita con una deliberazione della giunta comunale il 26 marzo del 2021 con lo scopo di ridurre il volume di traffico di attraversamento in piazza Marconi, era stata indicata fino al 13 ottobre con il posizionamento di una transenna, dal 14 ottobre, invece, è stata regolamentata da un “varco” con telecamera e un display luminoso sul quale si segnala in verde “aperto” quando si può passare e in rosso “chiuso” quando invece il passaggio è vietato.

Nova Milanese: oltre 2mila multe in cinque mesi dalla Ztl in piazza Marconi, i numeri

Per un mese e mezzo, si è attivata la fase sperimentale, quindi, dal 2 dicembre è diventato operativo a tutti gli effetti. «Nel corso del primo mese – ha commentato il comandante della Polizia Locale Cosimo Tomasso – le violazioni accertate sono state 666, un numero elevato senza dubbio, ma giustificabile alla luce della novità, l’assenza della transenna poteva trarre in inganno qualcuno, ma il cartello è chiaro, nei mesi successivi, mi sarei aspettato una diminuzione delle violazioni, e invece il numero è sempre molto elevato e con scuse sempre molto fantasiose».

Dall’1 gennaio al 30 aprile le multe sono state 1.550, sicuramente la media mensile è diminuita, ma si tratta ancora di un numero elevato. «La maggiore concentrazione di violazioni – ha proseguito il comandante Tomasso – si concentra nel week-end e nei giorni festivi quando il passaggio è chiuso: in media registriamo una quarantina di violazioni».

La Ztl è attiva dalle 19 alle 8 del giorno successivo e in tutti i giorni festivi, quindi dalle 19 del sabato per tutta la domenica e fino alle 8 del lunedì.

Nova Milanese: oltre 2mila multe in cinque mesi dalla Ztl in piazza Marconi, le richieste dei commercianti

Molti commercianti chiedono ancora una revisione degli orari con un posticipo del posizionamento la sera e un anticipo dell’apertura al mattino: basterebbe, dicono, fare dalle 20 alle 7 del mattino: «Così si prendono in considerazione anche le nostre esigenze altrimenti dobbiamo chiudere i negozi prima, come del resto stiamo facendo» ha detto un commerciante.

La multa ammonta a 83 euro che, se saldata entro i cinque giorni, diventano 58,10.

La Ztl parte, per chi arriva da via Roma, dall’imbocco della piazza, all’altezza dell’edicola e arriva fino all’ingresso che casa parrocchiale alle spalle della chiesa, in via Madonnina, altezza del civico 2 per il lato pari e 15 per i numeri dispari, chi risiede oltre questo civico non ha diritto a chiedere permessi di passaggio ma dovrà seguire il percorso alternativo come tutti gli altri.