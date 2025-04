Nova Milanese: stop alla Ztl in via Giussani, libero accesso a oratorio e Casa di comunità

Basta Ztl in via Giussani a Nova Milanese. Dopo quindici anni dalla sua istituzione (venne istituita il 27 ottobre del 2010), l’amministrazione comunale ha deciso di rendere di nuovo libero l’accesso alla via Giussani. Soltanto tre settimane fa, dalle nostre pagine avevamo dato voce alla richiesta del parroco don Luigi Caimi che aveva sollevato l’inutilità della sussistenza della Zona a Traffico limitato nella via dalla quale si accede all’Oratorio, al Centro parrocchiale e alla casa di Comunità, dopo la realizzazione della nuova piazza Gio.I.A. Detto, fatto.

Nova Milanese: stop alla Ztl in via Giussani, «per le persone anziane era diventato un problema»

Sarà stata davvero l’ultima richiesta a far cambiare idea? Prima di Pasqua la delibera della giunta comunale aveva di fatto abolito la Ztl, si attendeva l’ordinanza del comandante della Polizia Locale che ha reso il provvedimento operativo a tutti gli effetti subito. E così da mercoledì, via il cartello della Ztl in via Giussani. Le auto, non solo possono entrare ma, se sono fortunate potrebbero anche trovare parcheggio. Di fronte all’oratorio o a due passi da piazza Marconi. Venti in tutto i posti disponibili: dodici a ridosso del muro che delimita la piazza Gio.I.A., accanto all’ingresso della Casa di Comunità, il poliambulatorio che ha sede al di sotto del Palazzo Municipale, e altri otto tra l’ingresso del Centro parrocchiale e l’abitazione dello stesso parroco, posti a disposizione di tutti, ma per la durata di un’ora, dalle 8 alle 20, come stabilisce il cartello che regolamenta la sosta a discoro orario nei giorni scorsi. A questi venti se ne aggiungono quattro per disabili, due per parte.

«Ci voleva – ha commentato il calzolaio Libero Ricucci – per le persone anziane era diventato un problema raggiungere la chiesa o gli ambulatori. Quanto venne istituita quindici anni fa, fu un duro colpo per noi commercianti della via che, a poco a poco, hanno chiuso tutti. A suo tempo ci dissero che era colpa nostra che non attiravamo i clienti, ma non era così. Finalmente una bella notizia».

Nova Milanese: stop alla Ztl in via Giussani, inutile dopo il rifacimento di piazza Gio.I.A.

Dopo il rifacimento di piazza Gio.I.A. era diventato un vero problema per gli anziani raggiungere la Chiesa soprattutto la domenica quando la Ztl in piazza non permette di avvicinarsi all’ingresso. Anche raggiungere gli ambulatori della Casa di Comunità era un problema perché bisognava chiedere il permesso di ingresso nella Ztl alla Polizia Locale. Per non parlare dei genitori che devono accompagnare i figli al catechismo o agli allenamenti, fermo restando che se tutti dovessero entrare in via Giussani, il caos sarebbe garantito.