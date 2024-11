A Nova Milanese è finita la fase di sperimentazione e la “ztl” in piazza Marconi entra a regime. Il D-Day è fissato per lunedì 2 dicembre, quando il varco in piazza Marconi, non solo sarà attivo, ma tutti i trasgressori saranno passibili di multa anche se non ci dovesse essere la pattuglia della Polizia Locale presente a contestare la violazione.

Nova Milanese: dal 2 dicembre entra a regime la Ztl in piazza Marconi, dopo un mese e mezzo di sperimentazione e 41 sanzioni

Dopo un mese e mezzo di sperimentazione, necessaria per verificare che le telecamere facessero il loro dovere, il servizio parte a tutti gli effetti. La sperimentazione è iniziata il 14 ottobre e finirà esattamente domenica 1 dicembre. Nei quarantacinque giorni di “test” le violazioni accertate, e subito sanzionate, sono state in tutto quarantuno. La multa ammonta a 83 euro che, se saldata entro i cinque giorni, diventano 58,10.

La Ztl, in realtà, non è una novità perché era stata istituita, con una deliberazione della giunta comunale, il 26 marzo del 2021 con lo scopo di ridurre il volume di traffico di attraversamento in favore di una maggiore vivibilità di piazza Marconi, centro di Nova Milanese.

Nova Milanese: dal 2 dicembre entra a regime la Ztl in piazza Marconi, dove è in vigore

La Ztl parte, per chi arriva da via Roma, dall’imbocco della piazza, all’altezza dell’edicola e arriva fino all’ingresso che casa parrocchiale alle spalle della chiesa, in via Madonnina, altezza del civico 2 per il lato pari e 15 per i numeri dispari, chi risiede oltre questo civico non ha diritto a chiedere permessi di passaggio ma dovrà seguire il percorso alternativo come tutti gli altri.

Fino al 14 ottobre il passaggio veniva impedito dal posizionamento di una transenna, ora si procede senza: un display luminoso indica se il varco è aperto o chiuso, le telecamere posizionate su di esso, rilevano i non autorizzati.

Nova Milanese: dal 2 dicembre entra a regime la Ztl in piazza Marconi, dall’attivazione diminuiti i passaggi non autorizzati

«Dall’inizio dell’attivazione del varco abbiamo registrato una diminuzione dei passaggi non autorizzati, mi auguro che si riducano sempre di più», ha commentato ilo comandante della Polizia Locale Cosimo Tomasso.