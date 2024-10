Nova Milanese: ztl in centro, dal 14 ottobre regolata dal varco elettronico

Ztl in piazza Marconi a Nova Milanese, da lunedì 14 ottobre sarà attivato il varco elettronico. Invariati gli orari, cambia la modalità di accertamento. Era esattamente il 26 marzo del 2021 quando una delibera della giunta comunale istituiva la Zona a traffico limitato nella centralissima piazza Marconi di Nova Milanese. L’obiettivo dichiarato: ridurre il volume di traffico di attraversamento in favore di una più ampia fruibilità e vivibilità del nucleo centrale della Città, principale luogo di aggregazione per i cittadini.

Nova Milanese: ztl in centro, le modalità

La Ztl è in vigore tutti i giorni feriali dalle 19 alle 9 del mattino, nel week-end dalle 19 del sabato alle 9 del lunedì successivo e nei giorni festivi dalle 24 alla mezzanotte successiva. Non mancarono le polemiche al momento dell’istituzione, molti i commercianti che non concordavano con l’orario della Ztl. E da allora la maggior parte degli esercizi commerciali ha anticipato la chiusura alle 19 invece che alle 19,30. “Perché” dicevano “non passa più nessuno dopo le 19”. Alle 19 di ogni sera puntuali (o quasi) gli agenti della Polizia Locale posizionavano la transenna che avrebbe dovuto impedire il passaggio, o quanto meno segnalare il divieto. Il passaggio non poteva essere bloccato del tutto per consentire il transito dei residenti, e allora i furbetti non sono mancati. Ma da lunedì si attiva il varco elettronico che dovrebbe evitare il passaggio, appunto, dei furbi (o presunti tali). Da lunedì si attiva, quindi, il pannello luminoso a messaggio variabile, indicherà i periodi nei quali la Ztl è attiva o non attiva.

Nova: la ztl in centro e la sperimentazione del varco elettronico

Nel primo caso il passaggio sarà consentito solo ai veicoli autorizzati. Chi può essere autorizzato? I domiciliati o residenti nella Ztl, ma anche attività economiche con sede in ambito ztl, onlus e associazioni di volontariato, medici ed altro personale sanitario utilizzati per manifestazioni, eventi. Possono transitare le biciclette e veicoli assimilati, mezzi delle forze dell’ordine, veicoli autorizzati al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno.

Per tutti costoro vige l’obbligo di comunicare l’eventuale transito entro cinque giorni dal passaggio. Da lunedì 14, a dire il vero, prende il via un esercizio sperimentale della durata di almeno 30 giorni, durante i quali verranno effettuati i test necessari per verificare il corretto funzionamento dell’impianto di rilevazione automatica delle infrazioni.Nel corso del pre-esercizio l’impianto non verrà utilizzato per la contestazione delle infrazioni ma, quelle eventualmente commesse, saranno contestate direttamente dagli agenti di polizia locale in presidio alla Ztl.