Nova Milanese: fissati i funerali di Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato per difendere la figlia

Nova Milanese si prepara a dare l’ultimo saluto a Giovanna Chinnici, 62 anni, uccisa a coltellate dal cognato nel cortile di casa di via Magellano. Saranno celebrati mercoledì 30 ottobre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino i funerali della donna, volontaria storica di Arci e nel coordinamento delle attività di psicomotricità.

Nova Milanese: fissati i funerali di Giovanna Chinnici, la rabbia di chi la conosceva

Un delitto che ha scosso la comunità intera e non solo. L’imputato del delitto, Giuseppe Caputo, è il cognato della vittima, marito della sorella minore di Giovanna. “Una tragedia annunciata” hanno sottolineato da più parti, soprattutto chi conosceva la famiglia e la situazione difficile che si viveva nella palazzina di via Magellano. Anni di litigi, per questioni di proprietà, aggressioni seguite anche da denunce.

“Possibile che non si sia potuto fare nulla? Perché si aspetta sempre che finisca in tragedia?“: queste le domande che in tanti hanno sollevato.

Il dolore, forte, lancinante è acuito dalla rabbia scaturita dall’impotenza delle istituzioni di poter difendere chi si sentiva costantemente minacciato. Mercoledì 23 ottobre la tragedia. Caputo si è scagliato, poco dopo pranzo, contro la nipote ventottenne, Giovanna è rimasta ferita mortalmente per cercare di difendere la figlia.

Nova Milanese: fissati i funerali di Giovanna Chinnici, per il cognato anche l’accusa di stalking condominiale

Caputo, oltre all’accusa di omicidio dovrà rispondere anche a quella di stalking condominiale, accusa formalizzata dalla procura dopo aver esaminato le numerose denunce. Caputo è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Gerardo.

I funerali saranno celebrati nella chiesa centrale di Nova Milanese, in piazza Marconi, anche se l’abitazione di Giovanna fa capo alla parrocchia della Beata Vergine Assunta, ma a Giovanna piaceva molto la chiesa della piazza.