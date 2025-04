Il Comune di Usmate e Velate prova a muovere un passo verso la sostenibilità ambientale e lo fa aderendo alla Fondazione Sinergia Cer, cioè Comunità energetica rinnovabile. Si tratta di una fondazione a controllo pubblico alla quale hanno già aderito decine di Comuni soprattutto del Lecchese e della Bergamasca: il presidente è Lucio Brignoli e si presenta come “fondazione di partecipazione a partecipazione e controllo pubblico, è nata ad agosto 2024 per promuovere la produzione e la condivisione di energia rinnovabile a livello territoriale e contrastare la povertà energetica. Il modello partecipativo è partito dagli enti locali – hanno già aderito oltre 60 tra Comuni, Province e Comunità Montane – e punta a coinvolgere anche cittadini, associazioni, enti del terzo settore e piccole-medie imprese”.

E ancora: “Partire da una base solida permette di essere ambiziosi: siamo la più grande Comunità energetica a controllo pubblico della regione, ma lavoriamo per associare la maggior parte dei comuni presenti nei territori bergamasco e lecchese. E anche soci privati: imprese e cittadini che intendono condividere gli obiettivi della Cer, oltre a diverse tipologie di benefici”.

Usmate Velate verso la Comunità energetica: il progetto

Il Comune di Usmate e Velate ha aderito formalmente mercoledì 2 aprile ed è l’avvio “di un percorso di transizione energetica nel territorio comunale di Usmate Velate attraverso l’adesione alla Fondazione Sinergia Cer – si legge in una nota – La Comunità energetica rinnovabile fornisce benefici ambientali, economici e sociali promuovendo l’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. «Abbiamo scelto di aderire alla Fondazione Sinergia per la valenza pubblica e l’alto valore sociale del progetto in grado di portare benefici alle fasce più fragili della popolazione» hanno detto la sindaca Lisa Mandelli e il consigliere Lorenzo Crippa.

La corrente elettrica prodotta se non sarà utilizzata direttamente dalla singola abitazione, impresa o edificio pubblico potrà essere messa in rete e utilizzata dagli altri membri della comunità, annota l’amministrazione comunale, che segnala come a breve sarà organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto alla cittadinanza.