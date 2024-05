Non è rientrato in carcere a Monza, dopo 4 giorni detenuto in semilibertà ancora ricercato

Ancora nessuna traccia, lunedì 27 maggio, a quasi quattro giorni dalla scomparsa, del detenuto della casa circondariale di Monza in semilibertà che giovedì 23 non fa fatto rientro nella struttura detentiva dopo la giornata trascorsa all’esterno per lavorare.

Monza, ancora ricercato il giovane detenuto non rientrato in carcere

L’uomo, giovane, di origini romene, secondo quanto riferito dalla Questura di Monza e Brianza, che ha immediatamente attivato una nota di ricerca estesa a tutte le forze dell’ordine, stava scontando una condanna con scadenza giugno 2026 per i reati di resistenza, danneggiamento e furto.