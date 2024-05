Monza, detenuto in semilibertà non rientra in carcere: la Questura ha diramato una nota di ricerca

Ricerche in corso per un detenuto in semilibertà evaso dalla casa circondariale di Monza.

Giovane, di origine romena, condannato per resistenza, danneggiamento e furto con fine pena a giugno 2026, secondo quanto precisato dalla Questura – che ha attivato la procedura prevista, diramando una nota di ricerca estesa a tutte le forze dell’ordine – svolge una attività lavorativa all’esterno del carcere di via Sanquirico, dal quale esce ogni mattina, e sarebbe dovuto rientrare nella struttura detentiva entro le 15 ma giovedì 23 maggio ma non l’ha fatto diventando così, ufficialmente, un evaso.