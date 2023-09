Nasce a Limbiate uno dei mieli più buoni d’Italia: la Goccia d’Oro a Api su Ape

Uno dei mieli più buoni d’Italia nasce a Limbiate. Lo ha decretato il premio consegnato al “Concorso Grandi Mieli d’Italia” al produttore Api su Ape di Gianluca e Beatrice Bonelli. La premiazione si è svolta a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e l’azienda brianzola ha vinto la “Goccia d’oro”.

“Amiamo il nostro territorio, la nostra Limbiate, e tutti i giorni ci impegniamo per valorizzarlo – hanno detto – Ricevere questo importantissimo premio è la prova tangibile che il duro lavoro, la costanza e la perseveranza premiano. Siamo fieri di questo risultato, della strada che stiamo percorrendo e di essere giovani agricoltori e imprenditori italiani”.

Nasce a Limbiate uno dei mieli più buoni d’Italia: la storia di Api su Ape

Gianluca e Beatrice Bollini avevano già ricevuto nel 2021 l’Ape d’Oro al concorso Grandi Mieli di Lombardia per aver prodotto il “miglior miele raro” di tutta la regione e nel 2022 si erano aggiudicati l’Ape d’Argento al Concorso Grandi Mieli di Lombardia per aver prodotto uno dei “migliori millefiori”.

Beatrice e Gianluca Bollini, 34 anni lei e 29 lui, da cinque anni condividono il percorso di Api su Ape e da due anni hanno deciso di dedicarsi esclusivamente all’apicoltura. E poi alla produzione e vendita di miele, bomboniere, ortaggi, composte, cosmetici naturali e distillati.

Nasce a Limbiate uno dei mieli più buoni d’Italia: la trasparenza

“Vogliamo che tutti voi siate informati e consapevoli di quello che state acquistando così da poterlo apprezzare in tutti i suoi aspetti. Sul nostro sito (apisuape.com) per ogni tipologia di miele troverete una carta d’identità che spiega per filo e per segno dove lo abbiamo prodotto, curiosità, profilo sensoriale e qualche suggerimento in cucina e lo stesso vale per tutti gli altri prodotti che realizziamo”, concludono Beatrice e Gianluca assicurando così la massima trasparenza.