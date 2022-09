Morto all’ospedale Niguarda un ciclista investito in un parcheggio di Paderno Dugnano

Non ce l’ha fatta un ciclista di 78 anni travolto da un’auto nel parcheggio di via Monte Sabotino, a Paderno Dugnano, nella mattina di martedì 13 settembre. Poco prima di mezzogiorno del 14 settembre è stato dichiarato clinicamente morto dai sanitari dell’ospedale Niguarda. Troppo gravi le ferite riportate. Erano da poco passate le 11.30 di martedì e l’uomo si trovava a percorrere il parcheggio davanti ai portici all’inizio di via Sabotino. Una macchina Seat Ibiza condotta da un 59enne è entrata in contatto con la bicicletta, sbalzando violentemente il pensionato sull’asfalto dove è atterrato rovinosamente, procurandosi tutte le ferite poi refertate dall’equipaggio del Soccorso Varedo e dal personale dell’automedica del 118.

Morto ciclista investito a Paderno: quel parcheggio da sempre un problema

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, e durante il trasbordo al Niguarda la situazione clinica è andata peggiorando ulteriormente. Nella mattina di mercoledì apparivano disperate, fino al decesso. L’area di sosta, più che a un parcheggio regolamentato, somiglia da anni molto più a un controviale della strada che dalla ferrovia porta verso la Comasina. La visibilità è da sempre un problema in quel parcheggio, e i residenti della zona sanno benissimo di dovere prestare estrema attenzione quando escono con la macchina dagli stalli di sosta e persino quando passano a piedi. In questo caso ci è scappato il morto. Particolare importante: l’automobilista procedeva in direzione corretta verso l’uscita del parcheggio, ma l’intero contesto al momento attuale è in valutazione da parte della Polizia locale intervenuta sul posto.