Albiate, senza patente prende l’auto a un anziano e investe un ciclista

Privo di patente si è impossessato dell’auto di un anziano, ad Albiate, e ha investito un ciclista 55enne ricoverato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. I carabinieri della stazione di Carate Brianza sono al lavoro per definire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto attorno alle 13 di sabato 16 luglio in via Marconi.

Albiate, prende l’auto a un anziano: centrate anche due vetture in transito

Secondo quanto ricostruito un 28enne colombiano, privo di patente, si è impossessato di una Chevrolet Spark di proprietà di un 82enne albiatese e giunto alla rotonda con via Viganò ha investito il ciclista 55enne, ha quindi proseguito la folle corsa finendo, cento metri più avanti, contro due autovetture, una Toyota Yaris e una Fiat Panda, in transito. L’unico ferito è il ciclista che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.