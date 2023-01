Monza, visita del nuovo presidente del Tribunale al Comando della Guardia di Finanza

Visita del nuovo Presidente del Tribunale di Monza, Maria Gabriella Mariconda, lunedì 30 gennaio nella sede monzese del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in piazza Diaz. Mariconda è stata ricevuta dal comandante provinciale delle Fiamme gialle, il colonnello Maurizio Querqui, e ha incontrato i comandanti dei reparti della sede del capoluogo brianzolo, di Seregno e di Seveso, oltre che una rappresentanza di militari in servizio ed una delegazione di personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il colonnello Querqui: “Piena collaborazione con l’autorità giudiziaria”

Querqui ha in particolare illustrato al presidente Mariconda il nuovo assetto organizzativo delle Fiamme Gialle brianzole, con l’istituzione del Comando provinciale, e ha posto l’attenzione sull’azione svolta dal

Corpo “contro ogni forma di inquinamento del sistema economico-finanziario secondo gli indirizzi strategici definiti dal Comando Generale“. Ha inoltre assicurato all’Autorità Giudiziaria “il massimo sforzo e la piena collaborazione dei Finanzieri di Monza“.

Il colonnello Maurizio Querqui con la presidente del Tribunale Maria Gabriella Mariconda

La stima istituzionale del presidente del tribunale nei confronti della Finanza provinciale

Mariconda ha espresso stima e plauso istituzionale nei confronti del Comando provinciale “per la professionalità e il costante impegno profuso nello svolgimento delle attività di polizia economico-finanziaria volte alla salvaguardia della legalità, dell’economia sana del Paese ed a tutela dell’intera comunità brianzola, soprattutto in un periodo storico in cui occorre implementare l’attività di prevenzione e contrasto ad eventuali fenomeni illeciti collegati agli ingenti finanziamenti provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza“.