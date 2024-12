Monza: vacanze di lavori sulla caldaia della scuola Elisa Sala

Durante le vacanze di Natale, l’impianto di riscaldamento della media Elisa Sala di Monza sarà svuotato, ripulito e riempito: l’operazione che richiederà alcuni giorni, ha spiegato nell’ultimo consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, dovrebbe garantire il buon funzionamento dei caloriferi in tutto l’istituto. È quello che auspicano gli alunni e gli insegnanti della seconda C che dalla fine di ottobre soffrono il freddo: il 10 dicembre in classe c’erano quattro gradi, ha denunciato Stefano Galbiati della lista Allevi, i ragazzi vanno a scuola con indumenti termici e coperte in quanto la stufetta fornita non sempre viene accesa sia perché puzza di bruciato sia perché viene collegata all’unica presa che serve per la lavagna lim. «Quando l’ho saputo – ha ammesso – mi sono vergognato».