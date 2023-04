Monza: tornano le Pulizie di Primavera, ottava edizione e per la prima volta di sabato

Saranno al lavoro in tutti i quartieri di Monza le migliaia di volontari di tutte le età che sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13, si dedicheranno alle Pulizie di primavera: la manifestazione, giunta all’ottava edizione, torna dopo tre anni di pausa dettata dalla pandemia.

«È uno di quei momenti – afferma il sindaco Paolo Pilotto – in cui la città scopre di amare sé stessa, in cui tante persone partecipano per migliorare una parte di Monza che sentono loro».

Quelle poche ore trascorse a curare le aiuole, a piantare fiori e a imbiancare pareti costituiscono un atto di «autoeducazione» che rafforza il senso di appartenenza alla comunità.

Monza: tornano le Pulizie di Primavera, 650 cittadini iscritti e 3.576 alunni

Alla giornata, che per la prima volta non si svolgerà di domenica, hanno già aderito 650 cittadini e 3.576 alunni di una novantina di istituti pubblici e privati, dai nidi alle superiori: le pulizie si svolgeranno in 70 cantieri allestiti nelle scuole e in 40 sparsi per la città.

Singoli e associazioni potranno scegliere dove mettersi all’opera: potranno ridipingere i centri civici, rassettare posti degradati quali la ciclabile del Villoresi o il sottopasso di viale Libertà raccogliendo, in particolare, i mozziconi di sigaretta, abbellire alcuni luoghi tra cui lo Spazio Rosmini dove realizzeranno fioriere con bancali e pneumatici, sistemare i parchetti, creare nuove oasi ambientali al Cederna, a San Rocco, a Triante e a San Biagio con la messa a dimora di oltre tremila piante e la costruzione di casette per le api.

Monza: tornano le Pulizie di Primavera, cosa succede nelle scuole

Nelle scuole gli alunni e i loro genitori potranno contribuire anche a smaltire i vecchi arredi e rallegrare i muri con graffiti.

«La bellezza resta – commenta l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli – e il bello favorisce le relazioni» tra i cittadini e con l’amministrazione.

Monza: tornano le Pulizie di Primavera, l’hashtag e la gallery

Alla rete delle Pulizie di primavera hanno aderito anche i centri socio educativi, le società sportive, i volontari del Servizio civile e alcuni consiglieri comunali mentre il Comune promuoverà sui social il contest fotografico #PuliziediPrimavera23 con cui sarà documentata l’intero sabato. Gli scatti più belli saranno poi pubblicati nella gallery sul sito dell’ente e sul periodico Tua Monza.

L’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno proporrà in piazza Carducci un’installazione artistica con le mascherine chirurgiche fornite alle scuole durante la pandemia e scadute: quelli che ormai sono rifiuti speciali diventeranno strumenti per lanciare un messaggio in difesa dell’ambiente.

La manifestazione è sponsorizzata da McDonald di Monza, dall’agenzia di largo XXV Aprile delle Assicurazioni Generali, da Tempocasa e da Milesi srl che rimuoverà le scritte dalla recinzione esterna del municipio. Per partecipare è possibile iscriversi sul sito o il 15 mattina direttamente al cantiere prescelto.