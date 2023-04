Monza, ex Esselunga di via Lecco: bonifica e appello per il tiglio

L’intervento residenziale e commerciale restituirà al quartiere di Monza una piazza, un piano terra di attività commerciali e due piani di residenze. L’attesa è stata lunga (lunghissima per i residenti della zona) ma ora le cose si stanno muovendo. Meglio: si stanno muovendo i mezzi del cantiere, intanto impegnati in attività di bonifica. Succede in via Lecco, dove ha preso il via la riqualificazione dell’area ex Esselunga.

Monza, in via Lecco via alla bonifica dell’ex Esselunga: cosa prevede il progetto

L’amministrazione comunale aveva autorizzato le bonifiche circa un anno fa: ora la società sta rimuovendo dalla zona una volta occupata dal supermercato e dal suo parcheggio quasi 800 metri cubi di materiale, di cui 53 riferibili alla vecchia pavimentazione e 746 al terreno sottostante.

«I permessi di costruire non sono ancora stati rilasciati dagli uffici: sono al vaglio ancora alcune questioni tecniche», commenta l’assessore all’Urbanistica e al Governo del territorio Marco Lamperti.

Il progetto, ormai vecchio di una decina d’anni, per ora sembra restare immutato: prevede la valorizzazione dell’edificio storico verso via Merelli e la realizzazione di due palazzine di due piani destinate a negozi di vicinato, bar e appartamenti affittati a canone moderato. Il piccolo complesso dovrebbe essere completato da una piazza affacciata su via Lecco mentre sul lato che dà su viale Libertà dovrebbero essere allestiti parcheggi pubblici e privati.

Monza, in consiglio comunale appello per il tiglio di via Lecco

Intanto, appello in consiglio. Il tiglio di via Lecco ha «una sua storia e un valore emotivo» per chi abita nelle vicinanze della ex Esselunga: per questo Paolo Piffer di Civicamente si appella alla giunta affinché non venga abbattuto quando partiranno i lavori. «Farò la stessa battaglia per gli altri alberi a rischio» ha affermato lunedì in consiglio comunale.