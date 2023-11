Torna a Monza l’appuntamento con la scoperta delle scuole superiori e dei centri professionali del territorio: campus di orientamento. Sabato 25 novembre nei chiostri della scuola media Confalonieri di via San Martino 4, tutti gli istituti superiori monzesi e otto centri di formazione professionale si presenteranno alle famiglie impegnate nella scelta del percorso formativo dei loro figli iscritti in terza media. Un’iniziativa che ha sempre coinvolto numerose famiglie, tantissimi ragazzi sia nella veste di “oratori” delle proprie scuole ma anche giovani alle prese con la decisione del futuro.

Monza: torna il campus di orientamento per gli studenti, istituti superiori e centri di formazione professionale

«Si tratta di un’abitudine che si rinnova – commenta Aldo Melzi, dirigente dell’istituto Mapelli – e che ha sempre riscosso grande partecipazione. È bello per tutti noi ritrovarsi, condividere un momento così importante che offre ai genitori la possibilità di conoscere e scoprire la variegata offerta formativa della nostra città. Saremo presenti con i docenti, con i ragazzi, presenteremo tutti i nostri indirizzi e racconteremo la nostra offerta in un clima sereno e disteso».

Non solo istituti superiori, statali e paritari ma anche centri di formazione professionale saranno presenti per orientare le famiglie nella scelta. L’evento è organizzato con cooperativa Spazio Giovani Impresa sociale e si svilupperà per tutta la giornata di sabato dalle 9 alle 17.