Eduscopio 2023: le migliori scuole di Monza e Brianza, brillano i Classici

È stata pubblicata dalla Fondazione Agnelli la nuova edizione di Eduscopio, il progetto coordinato da Martino Bernardi che analizza i risultati universitari ai primi anni accademici e l’inserimento lavorativo degli ex liceali per misurare le performance degli istituti superiori. In altre parole, uno strumento per contribuire alla scelta del liceo o dell’istituto professionale dopo le scuole medie: quest’anno sono stati analizzati “i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie”.

Eduscopio 2023: le migliori scuole di Monza e Brianza, Don Gnocchi e Banfi migliori licei classici anche a Milano

Guardando alla Brianza (con parametro 20 chilometri da Monza e guardando le prime dieci posizioni), restano punte di eccellenza scolastica. Succede per esempio sul fronte del liceo classico, dove il Don Gnocchi di Carate e il Banfi di Vimercate sono primo e secondo non solo nel territorio, ma nell’arco di 30 chilometri da Monza, quindi anche a Milano.

Seguono, in provincia e restando nelle prime posizioni, il Marie Curie di Meda, il Majorana di Desio, lo Zucchi di Monza.

Eduscopio 2023: le migliori scuole di Monza e Brianza, liceo scientifico

Scientifici: il migliore è il Versari di Cesano Maderno, quindi il Frisi di Monza, quindi il Don Gnocchi, il Collegio della Guastalla di Monza, il Banfi e poi il Frassati di Seregno. Scientifico tecnologico: qui risulta migliore il Banfi di Vimercate, quindi nei primi posti Marie Curie, Enriques di Lissone, Frisi, Versari e Majorana.

Eduscopio 2023: le migliori scuole di Monza e Brianza, licei scienze umane e artistico

Scienze umane: il Porta di Monza, il Parini di Seregno, quindi il Versari. Scienze umane a indirizzo economico sociale: ancora il Porta di Monza, poi il Don Gnocchi, quindi il Parini. Per i licei linguistici, la prima posizione spetta al Gandhi di Besana, poi il Candia di Seregno, a seguire il Marie Curie (il Porta e il Mosè Bianchi di Monza a distanza). Tra i licei artistici risulta il migliore il Preziosissimo sangue di Monza, poi il Modigliani di Giussano e il Majorana di Cesano, quindi il Meroni di Lissone e poi il Gandhi e il Valentini di Monza – ma l’analisi non prende in considerazione i risultati di chi si iscrive alle accademie di belle arti. Per i tecnici economici si parte dal Versari di Cesano, poi Gandhi, Levi di Seregno, Morante di Limbiate, mentre per il tecnico-tecnologico l’ordine è Vanoni di Vimercate, Levi di Seregno, Hensemberger di Monza.

Eduscopio 2023: le migliori scuole di Monza e Brianza, il fronte dei professionali

Fronte professionali: sono due i possibili riscontri, quello per indice di occupazione post diploma e quello per coerenza tra studi e impiego. E allora in area tecnico-economica per indice di occupazione primo il Gandhi, poi Versari e quindi Paci, per coerenza primo invece il San Giuseppe di Monza. Area tecnologica: l’ordine è Fermi di Desio, Da Vinci di Carate e Majorana di Cesano per indice di occupazione, per coerenza studi-lavoro Hensemberger e Da Vinci.

Area professionale-servizi: vince il Ballerini di Seregno, quindi il Don Gnocchi di Carate e poi l’Olivetti di Monza. Area artigianato e industria: in testa il Floriani di Vimercate, poi il Ferrari di Monza, quindi il Meroni di Lissone.