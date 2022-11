Monza: tavola rotonda dedicata a Mahsa Amini con Fidapa

Una tavola rotonda dedicata a Mahsa Amini, uccisa in Iran per aver indossato l’hijab in modo sbagliato. L’evento “Il velo di Mahsa” promosso da Fidapa BPW Italia sezione Modoetia Corona Ferrea è in programma giovedì 24 novembre alle 18.30 a Monza.

Monza: tavola rotonda alla vigilia della giornata mondiale contro al violenza sulle donne

Si tiene alla vigilia della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha per oggetto la “Rivoluzione delle ragazze” in corso in Iran e che da quell’omicidio ha preso spunto.

Monza: tavola rotonda con due donne iraniane

Alla tavola rotonda partecipano due donne iraniane per portare la loro testimonianza. Una di loro – i nomi sono protetti per ragioni di sicurezza – ha scritto, con lo pseudonimo di Nazinin B., il libro “Questo dolore che è dentro di me”. Previsto un contributo di Tiziana Ciavardini, giornalista, attivista ed esperta di Iran, dove ha vissuto molti anni. Presenti inoltre Silvia Vignato, antropologa e docente di culture e società dell’Asia, e il giornalista Camille Eid. Modera la giornalista Anna Del Freo.

Monza: tavola rotonda, come partecipare

In Sala Conferenze Musei Civici Casa degli Umiliati, via Teodolinda 4 Monza, ore 18.30. Ingresso libero su prenotazione. Info: eventi.fidapamodoetia@gmail.com.