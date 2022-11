Asst Brianza contro la violenza sulle donne: mostre e incontri a Vimercate, Desio e Carate

Asst Brianza promuove una serie di iniziative in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

In un’area adiacente agli ingressi principali dei tre presidi di Vimercate, Desio e Carate, sarà esposto uno striscione con la scritta “25 novembre tutto l’anno #noviolence”.

Asst Brianza contro la violenza sulle donne: a Vimercate allestimento degli studenti del Valentini

Esclusivamente a Vimercate, dal 24 novembre al 5 dicembre, l’atrio del nosocomio ospiterà un allestimento artistico sulla violenza di genere realizzato dai ragazzi del liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza.

Asst Brianza contro la violenza sulle donne: incontri tra donne ricoverate in ginecologia e ostetricia

Nello stesso periodo, saranno programmati incontri fra le donne ricoverate nei reparti di ginecologia e ostetricia delle tre strutture ospedaliere di Asst Brianza, con il personale ostetrico dei consultori familiari formato all’Aimi (associazione italiana massaggio infantile), per sperimentare e conoscere il massaggio ai bambini: “Il tocco buono”, ha spiegato Gabriella Esposto.

“Quanto più un bambino fa esperienza di un “tocco buono” e rispettoso – ha raccontato la psicologa – tanto più sarà in grado di riconoscere una richiesta altra, intrusiva e spiacevole. Questo progetto è finalizzato anche a creare un ponte più immediato tra ospedale e territorio in un’ottica di continuità di cura delle puerpere e dei bambini”.

Asst Brianza contro la violenza sulle donne: a Desio evento con il Cadom

All’ospedale di Desio venerdì 25 novembre, nell’aula magna, ci sarà un evento curato in collaborazione con il Cadom (Centro aiuto donne maltrattate) che opera da quasi trent’anni in Brianza. Previsti interventi musicali e letture di poesia e al contempo, la presentazione del progetto “Fiera”, con la partecipazione dell’artista e fotografa IB Ross Rossi.

All’incontro interverrà anche Armando Pintucci, responsabile della sala parto del Pio XI che ricorderà i più recenti dati che descrivono la violenza sulle donne, in Italia.

Asst Brianza contro la violenza sulle donne: il report del Viminale

“L’ultimo report del Viminale, pubblicato in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, a Ferragosto di quest’anno – ha sottolineato lo specialista – ci ha detto che negli ultimi 365 giorni i femminicidi in Italia sono stati 125, più di uno ogni tre giorni e in aumento rispetto ai 12 mesi precedenti. Essere sensibili e vicini al tema della violenza di genere, per le strutture della nostra Asst ed ancor più per quella di ostetricia e ginecologia che vive da vicino spesso questo dramma, permette di dare voce a tutte le donne che ancora subiscono condizioni di violenza fisica, economica o semplicemente verbale”.

Asst Brianza contro la violenza sulle donne: a Desio le fotografie di IB Ross Rossi

Dal 25 novembre, e a seguire per i successivi 7 giorni, l’ostetricia e ginecologia di Desio ospiterà una esposizione di immagini scattate dalla fotografa IB Ross Rossi per il progetto Fiera.