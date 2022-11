Monza contro la violenza sulle donne: gli eventi per il 25 novembre

Cultura, educazione e rete perché la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne non sia solo il 25 novembre, ma tutto l’anno. Un obiettivo al quale l’amministrazione comunale di Monza tende in sinergia con la rete Artemide, che racchiude le associazioni territoriali che operano per il contrasto alla violenza e per la protezione, cura e accompagnamento delle vittime, e con le forze dell’ordine. Tante e diverse le iniziative in programma in concomitanza con la Giornata istituita dall’Onu nel 1999 per estirpare una violenza che non è solo fisica, ma come ha ricordato l’assessora alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli, è anche “psicologica e verbale perché, malgrado i passi avanti, le donne vivono spesso in posizioni subordinate, dipendenti economicamente dagli uomini e discriminate sul lavoro”.

Monza contro la violenza sulle donne: lettura scenica al Binario 7, talk show al Manzoni

Ha aperto il cartellone delle iniziative la mostra d’arte ucraina “Art against violence” promossa da Fidapa Modoetia Corona Ferrea che sarà alla Villa Reale fino a giovedì 17 novembre. Giovedì sera alle 20.30 al Binario 7 Cinzia Spanò proporrà una lettura scenica del romanzo di Azar Nafisi “Leggere Lolita a Teheran” a cura di ArcoDonna Aps.

Venerdì 18 novembre, alle 21 al Manzoni, va in scena un talk show con musiche e testimonianze dal titolo “Insieme per gli orfani di femminicidio” proposto da Fidapa Monza Brianza con la partecipazione di Gessica Notaro, la giovane romagnola sfregiata dall’allora fidanzato con l’acido.

Monza contro la violenza sulle donne: giovedì 24 novembre dedicato alle scuole

Alle scuole è dedicato giovedì 24 novembre l’evento “La forza delle donne” ideato dalle federazioni sindacali dei pensionati SPI-FNP-UILP in collaborazione con Libera.

All’Orto didattico della Boscherona a partire dalle 9.30 sarà ricordata Lea Garofalo con l’installazione di una panchina rossa e la performance teatrale con laboratori rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado realizzati da Associazione Culturale Teatrando, CADOM, Sul filo dell’Arte e Nam Asd.

Sempre giovedì 24 l’immunologa Antonella Viola parlerà alle 15 al Binario 7 del suo libro “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere” in un incontro organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Alle 18.30 ai Musei Civici Fidapa Modoetia Corona Ferrea proporrà una conferenza sulla situazione in Iran dal titolo “Il velo di Masha”.

Monza contro la violenza sulle donne: le forze dell’ordine per il 25 novembre

Due le iniziative promosse dalle Forze dell’Ordine nella giornata del 25 novembre: l’Arma dei Carabinieri in collaborazione con i Centri Antiviolenza allestirà uno stand informativo in piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, dal titolo “Non sei sola – Possiamo Aiutarti”; la Questura di Monza, in collaborazione con Rete Artemide, proporrà “Io non ti giudico. Ti ascolto”, una giornata formativa in Villa Reale con una rappresentazione teatrale dedicata al fenomeno della vittimizzazione secondaria nei casi di violenza di genere. Il programma completo delle iniziative sul sito del Comune di Monza.