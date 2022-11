Arte ucraina alla Villa reale contro la violenza sulle donne

L’arte contro la violenza. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Casa della poesia di Monza e Fidapa BPW Italy Sezione Modoetia Corona Ferrea propongono una mostra d’arte contemporanea ucraina.

Arte ucraina alla Villa reale: fino al 17 novembre

“Art Against Violence – World With Women“, una mostra interattiva dedicata alle donne ucraine nell’anno segnato dalla guerra, è in programma dal 12 (inaugurazione) al 17 novembre nella Sala

Convegni del Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza. L’ingresso è gratuito. Gli orari di apertura sono domenica 13 novembre dalle 10 alle 20; da lunedì 14 a giovedì 17 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monza e rientra nella programmazione delle iniziative dell’Assessorato alle Pari Opportunità.

Arte ucraina alla Villa reale: parte del progetto Ukrainian Art in Italy

La mostra è parte del progetto Ukrainian Art in Italy ideato dalle associazioni Vitaukr, Let’s Do It

Ukraine e Let’s Do It Italy, patrocinato dall’Ambasciata Ucraina in Italia, dall’Ambasciata d’Italia in Ucraina, dall’Istituto della Cultura Italiana a Kiev. Opere e installazioni raccontano la forza, la fragilità, l’amore, la bellezza e la solidarietà delle donne. Curatore della mostra Giorgio Grasso.