25 novembre: sportelli di ascolto aperti, le date con Asst Monza

Uno sportello di ascolto per tutti coloro – donne e uomini – che sentono il bisogno di essere accolti e di parlare di problematiche legate alla violenza fisica e psicologica. L’Asst Monza aderisce con i propri consultori familiari all’Open Week di Fondazione Onda dedicata alle donne vittime di violenza.

25 novembre: sportelli di ascolto aperti, un questionario contro la violenza

A partire da lunedì 21 novembre gli operatori dei consultori del territorio saranno a disposizione del pubblico senza alcuna prenotazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare le vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti e servizi concreti di aiuto.

Attraverso la Rete Artemide di cui fa parte, Asst Monza si impegna a contrastare la violenza contro le donne. A tutti coloro che accederanno a questi servizi verrà distribuito un questionario, anonimo, per rilevare “la conoscenza e la percezione della violenza di genere”.

Il materiale raccolto verrà condiviso e commentato in équipe e verrà utilizzato per la pianificazione di altre iniziative e interventi di carattere preventivo e curativo.

Questo il calendario delle aperture: 21 novembre dalle 12.30 alle 14.30 Consultorio di Monza, via Boito 2; 21 e 23 novembre dalle 16 alle 18 Consultorio di Monza, via De Amicis 17; 22 e 24 novembre dalle 16 alle 18; Consultorio di Brugherio, viale Lombardia 270; 24 novembre dalle 12.30 alle 14.30, Consultorio di Villasanta, Piazzetta Erba 12; 25 novembre dalle 16 alle 18, Consultorio di Monza, via Boito 2.

25 novembre: Asst Monza, i dipendenti incontrato Ivana Di Martino

In collaborazione con l’Associazione Arcodonna venerdì 25 novembre è stato organizzato un incontro-testimonianza, rivolto ai dipendenti di Asst Monza, con Ivana Di Martino, sportiva affermata, ultrarunner, sensibile al benessere delle donne, che con le sue straordinarie imprese racconta come sia possibile trovare la forza di ricominciare.