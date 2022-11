Premio Parità Virtuosa, menzioni per Carate Brianza e Monza

Due menzioni speciali ad aziende brianzole nell’ambito del Premio Parità Virtuosa promosso dal Consiglio Pari opportunità di Regione Lombardia e rivolto alle aziende e associazioni più innovative in tema di welfare aziendale al femminile.

Premio Parità Virtuosa: menzioni speciali per Impianti Spa di Carate Brianza e Synlab Monza

Oltre ai dieci premi consegnati a realtà delle province di Milano, Como e Brescia, sono state riconosciute meritevoli di menzione la Impianti Spa di Carate Brianza e Synlab Italia di Monza.

La prima per l’assunzione di una donna all’inizio della sua gravidanza; la seconda per l’assunzione di una donna profuga dall’Ucraina.

Impianti Spa di Carate Brianza

Premio Parità Virtuosa: i provvedimenti riconosciuti alle aziende premiate

Negli altri casi sono stati premiati provvedimenti come i “Bonus nascite” fino a mille euro come misura a sostegno della natalità, i rimborsi e voucher per babysitter e badanti, smart working aggiuntivo per esigenze familiari, supporti alla genitorialità prima e dopo la nascita o l’adozione di un bambino; programmi di valorizzazione della genitorialità sul luogo di lavoro; congedi di maternità e paternità oltre i limiti garantiti per legge e retribuiti al 100% del salario; asili nido aziendali convenzionati; permessi retribuiti per malattie croniche invalidanti e per la cura di familiari fragili; concierge aziendale per favorire la conciliazione vita lavoro e semplificare la vita dei dipendenti e delle loro famiglie; donne nei posti apicali per meritocrazia.

Premio Parità Virtuosa: la cerimonia di premiazione

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, la presidente del Consiglio pari Opportunità Letizia Caccavale e le rappresentanti del CPO Francesca Zajczyk (Vicepresidente), Donata Bertazzi, Paola Macchi, Ilaria Nascimbene, Anna Maria Passaggio e Camilla Sartori. E le Consigliere regionali Paola Bocci, Paola Cortese, Paola Romeo, Silvia Scurati, Simona Tironi e l’assessore alla Famiglia di Regione Lombardia Elena Lucchini.

Premio Parità Virtuosa: “Oltre 50 candidature”

“Anche quest’anno premiamo una rosa significativa di realtà lavorative lombarde scelte tra le oltre 50 candidature pervenute per il Riconoscimento Parità Virtuosa – ha dichiarato la presidente Letizia Caccavale – È un onore valorizzare chi aiuta le famiglie con azioni di welfare concrete che testimoniano come sia possibile venire incontro alle esigenze familiari dei lavoratori. Mi riferisco in particolare alle donne lavoratrici madri, ancora troppo spesso penalizzate nella conciliazione famiglia – lavoro. In queste quattro edizioni hanno partecipato circa 200 realtà tra aziende, associazioni e sindacati e alcune di loro sono diventate nostre Ambassador, liete di supportarci nella diffusione del messaggio che è possibile creare le condizioni per un ambiente lavorativo sereno a beneficio dell’aumento della produttività e del contrasto all’abbandono del posto di lavoro da parte delle mamme“.

Premio Parità Virtuosa: riconoscimenti anche per aziende con meno di dieci dipendenti

L’edizione 2022 del premio Parità Virtuosa, la quarta, ha previsto il riconoscimento anche per quelle realtà che hanno meno di dieci dipendenti e ha supportato anche progetti indirizzati all’accoglienza e all’inclusione lavorativa dei profughi di guerra con una particolare attenzione alle donne e alle madri.