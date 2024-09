Monza: sull’autobus degli studenti con la droga in tasca, denunciato per spaccio

Denunciato sul pullman degli studenti dopo essere stato trovato in possesso di droga. Il giovane, classe 2005 e residente in Brianza, è stato annusato dall’Unità cinofila in servizio giovedì con il Nost della polizia locale di Monza. I controlli sono scattati su un autobus di linea che gli studenti utilizzano per arrivare alla stazione ferroviaria.

Monza: sull’autobus degli studenti con la droga in tasca, aveva hashish e un coltellino

Il ragazzo, risultato senza precedenti, aveva nella tasca dei pantaloni un pezzo di hashish di circa 17 grammi e un coltellino multiuso con la lama sporca della stessa sostanza stupefacente.

È stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.