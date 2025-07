Monza, strisce blu: dal 4 agosto parcheggi a pagamento intorno al Nei

Le strisce blu avanzano ancora a Monza e arrivano fino al Nei: da lunedì 4 agosto, come anticipato alcune settimane fa dal vicesindaco Egidio Longoni e dall’assessora alla Mobilità e Trasporti Irene Zappalà, gli automobilisti dovranno mettere mano al portafogli per parcheggiare nelle vicinanze dell’impianto sportivo e dei giardinetti.

La sosta a pagamento debutterà nelle vie De Leyva, nel parcheggio di fronte al civico 4 di via Enrico da Monza e nel tratto racchiuso tra le vie Raiberti e De Leyva compresa l’area davanti al centro natatorio, sul lato dispari di via Raffaello Sanzio e su quello pari di via Cremona, nel tratto di via Canova compreso tra via Bergamo e il numero civico 3, e in quello di via Raiberti tra le vie Canova e Sanzio.

Monza, strisce blu: tariffe e tipologie di pass per residenti e non

Per posteggiare dalle 8 alle 24 si spenderanno tutti i giorni 1,20 euro all’ora che saliranno a 2,20 dopo le prime tre ore: la tariffa minima sarà di 60 centesimi e il forfait giornaliero di 11 euro. I residenti in città che utilizzeranno l’app di Monza Mobilità potranno sostare gratuitamente per 59 minuti al giorno.

Chi abita in città potrà acquistare per 30 euro i pass mensili validi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20: i non monzesi pagheranno i tagliandi 40 euro mentre chi risiede all’interno della zpru 6 San Gerardo-Bergamo, parecchio più estesa dell’area in cui compariranno gli stalli blu, potrà richiedere attraverso il portale di Monza Mobilità il pass annuale di 25 euro, valido per un solo veicolo per ogni codice fiscale. Potranno continuare a parcheggiare liberamente i mezzi delle persone con disabilità muniti di apposito contrassegno e quelli adibiti ai servizi funebri.

Monza, strisce blu: nei prossimi mesi nuovo ingresso pedonale al parcheggio interrato

L’introduzione della sosta a pagamento è legata alla convenzione firmata dal Comune con i gestori del parcheggio interrato di Borgo Bergamo che nei prossimi mesi apriranno un nuovo ingresso pedonale e un percorso di cinquanta metri che terminerà in via Enrico Da Monza, delimitato da aiuole, illuminato e protetto da videocamere: i lavori, del valore di circa 230.000 euro, dovrebbero partire in autunno.

«Nella zona di via Bergamo saranno introdotte le regole già applicate in altre aree della città – afferma Irene Zappalà – questo provvedimento non solo è legato all’attuazione della convenzione del parcheggio di Borgo Bergamo, ma si inserisce nel più ampio quadro delle politiche viabilistiche impostate dalla giunta che puntano a ottenere una mobilità più sostenibile ed efficiente, coniugando le esigenze di residenti, lavoratori, visitatori e attività economiche».