Monza: sequestrato materiale pirotecnico venduto senza licenza

Un sequestro a Monza di materiale pirotecnico venduto senza licenza. Mercoledì 28 dicembre agenti di polizia di Stato e polizia locale hanno controllato sette esercizi commerciali della città in vista dei festeggiamenti di capodanno e in un caso hanno sequestrato fuochi venduti come “batteria di tubi di lancio” ma messi in vendita in modo non legale.

Monza: sequestrato materiale pirotecnico, titolare denunciato per commercio abusivo

Il titolare dovrà rispondere di commercio abusivo di materiale esplodente e detenzione in luogo non idoneo di materiale pirotecnico. Il materiale sequestrato è stato affidato a una ditta autorizzata e specializzata nella custodia.

“La Polizia raccomanda i consumatori di porre la massima attenzione alle condizioni di utilizzo e di stoccaggio degli articoli pirotecnici a rapida accensione e combustione per evitare i comuni incidenti che ogni anno vedono purtroppo coinvolte numerose persone”, fa sapere una nota della Questura.