Monza, scatta l’ora dei parcheggi a pagamento in centro: il vademecum, cosa cambia dall’1 agosto

È iniziato il conto alla rovescia per la rivoluzione di Monza: da martedì 1 agosto sarà impossibile parcheggiare gratuitamente in centro, all’interno dell’anello delimitato dalle vie Visconti, Aliprandi, Appiani, Manzoni e corso Milano. Gli automobilisti troveranno solo stalli blu, a pagamento, anche dove ora si può sostare a disco orario o senza limitazioni. Il provvedimento, introdotto dalla giunta Pilotto nel tentativo di aumentare la rotazione dei veicoli posteggiati e disincentivare l’ingresso delle auto nel cuore di Monza, è il primo tassello di un piano che nell’arco di due anni sarà esteso ad altre sette zone.

Monza, scatta l’ora dei parcheggi a pagamento: cosa cambia in centro

Da martedì, di fatto, i cambiamenti saranno contenuti: gli stalli a pagamento passeranno da 523 a 700 e saranno applicate le tariffe in vigore dal 2018 ovvero 1,5 euro all’ora dalle 8 alle 20 che saliranno a 2,50 all’ora per i periodi successivi mentre dalle 20 alle 24 la tariffa unica ammonta a 2,5 euro. La fascia gratuita per i residenti in città passerà da 29 a 59 minuti e potrà essere sfruttata solo da chi pagherà tramite l’app di Monza Mobilità. Rimarranno in vigore gli abbonamenti annuali da 150 euro per i residenti e i domiciliati in centro mentre potranno parcheggiare gratuitamente i disabili e i veicoli elettrici.

Monza, scatta l’ora dei parcheggi a pagamento: il vademecum

Monza: il vademecum della sosta a pagamento

Monza, scatta l’ora dei parcheggi a pagamento: l’estensione da fine anno

I veri cambiamenti, che hanno generato preoccupazione e rabbia tra gli automobilisti, saranno introdotti progressivamente dalla fine del 2023 nelle vicinanze della stazione, a San Carlo e via San Gottardo, a San Biagio, a San Gerardo e via Bergamo, in zona Ospedale San Gerardo e Villa Reale e nei dintorni degli impianti sportivi di viale delle Industrie dove gli stalli blu a pagamento dovrebbero alternarsi a quelli gialli riservati ai residenti e a quelli bianchi a disco orario o senza limitazioni. La sosta all’interno delle strisce blu costerà un euro all’ora ma la giunta ha annunciato l’introduzione di pass annuali da 25 euro per i residenti e abbonamenti mensili