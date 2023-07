Corbetta della Lega non ci sta: “I parcheggi a pagamento di Monza sono solo un modo per fare cassa”

Alessandro Corbetta contesta la scelta della giunta guidata da Paolo Pilotto di mettere il parcheggio a pagamento in centro a Monza. Dopo le spiegazioni proprio del primo cittadino in un lungo post sui social sulla novità legata agli stalli di sosta monzesi dal 1° agosto ad intervenire sulla questione è stato il capogruppo leghista in Regione Corbetta.

Corbetta della Lega non ci sta: “Vogliono colpire gli automobilisti”

“Noi non condividiamo affatto questo modo di amministrare del centrosinistra che è un modo di colpire chi usa l’auto privata in città – ha detto l’esponente del Carroccio -. Ricordo però che queste persone che si muovono a Monza vanno a lavorare o portano comunque ricchezza al commercio locale”. La disanima di Corbetta però non si ferma qui.

Corbetta della Lega non ci sta: “La Lega raccoglie le firme”

“A nostro parere questo è un modo da parte del Comune solo di fare cassa – ha chiosato il consigliere regionale-. Per introitare soldi si possono fare scelte diverse a nostro parere come tagliare alcune spese inutili e non vessare gli automobilisti. Purtroppo questa è la mentalità del centrosinistra soprattutto che governa nei capoluoghi come ad esempio a Milano con gli ultimi provvedimenti sulle aree B e C. Il centrodestra a Lissone ad esempio ha invece eliminato i parcheggi a pagamento. Ha fatto bene la Lega di Monza a raccogliere le firme contro questo provvedimento dell’amministrazione monzese”.