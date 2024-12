Monza, rifiuti e pulizia strade nel fianco della giunta: presente e futuro

La pulizia delle strade di Monza e la raccolta dei rifiuti sono tra le spine più appuntite conficcate nel fianco della giunta Pilotto che nella campagna elettorale del 2022 aveva promesso ai monzesi che avrebbe migliorato la situazione ereditata dall’amministrazione Allevi.

Monza, rifiuti e pulizia strade: le modifiche nei primi due anni di mandato

Nei primi due anni di mandato l’organizzazione del servizio è stata modificata più volte e potrebbe mutare ancora nei prossimi mesi proprio perché su questo fronte si concentra buona parte delle critiche dei cittadini: «Potremmo cambiare gli orari dello spazzamento di alcune vie – anticipa il sindaco – ora le strade sono più pulite, ma non del tutto. Le variazioni dell’esposizione della spazzatura hanno ridotto i disagi in diversi quartieri mentre in centro le cose sono più complesse: ora potremmo ragionare sui contenitori».

Monza, rifiuti e pulizia strade: il possibile futuro

Sul futuro del servizio si è consumato lo strappo con Giada Turato a cui Paolo Pilotto ha tolto le deleghe in agosto: «Non abbiamo mai pensato di rescindere il contratto con l’Impresa Sangalli – afferma il primo cittadino – alcuni mesi fa l’intera Brianza ha dato mandato a una sua società (BrianzAcque ndr) di verificare una possibile intesa con altre aziende» che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in modo da costituire una aggregazione di realtà pubbliche. «Non è una dichiarazione di guerra – prosegue – molte realtà pubbliche, infatti, hanno tra i loro fornitori società private».