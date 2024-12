Qualità della vita 2024, il sindaco di Monza: «Un territorio che investe in qualità e non smette di cercare di migliorare»

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha commentato il quarto posto di Monza e Brianza nell’Indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore che misura il benessere nei territori italiani.

«Monza e Brianza, un territorio che investe in qualità e non smette di cercare di migliorare. La Provincia di Monza e Brianza 20 anni fa non c’era e festeggia proprio in questi giorni il suo compleanno conquistando il quarto posto nella ricerca sulla qualità della vita», ha detto.

Qualità della vita 2024: «Capacità concreta di innovazione e sviluppo nel segno della sostenibilità»

«Le città della Brianza, malgrado ogni complessità, sono in grado di essere ancora a misura delle persone, con una capacità concreta di innovazione e di sviluppo nel segno della sostenibilità – ha analizzato- Imprese e lavoro, formazione e saper fare restano il volano di Monza e dei 55 Comuni della Brianza, dove anche la bellezza architettonica e il patrimonio naturale fanno la loro parte per rendere il territorio, fortemente urbanizzato, ancora molto vivibile e attrattivo»