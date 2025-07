Novità a Monza per la distribuzione dei sacchi rossi e gialli della raccolta differenziata dei rifiuti: è attesa per l’autunno l’introduzione in città dei nuovi distributori installati in punti strategici della città, facilmente accessibili e utilizzabili in autonomia dai cittadini.

«L’introduzione dei distributori automatici – afferma l’assessore all’Igiene Urbana Viviana Guidetti – rappresenta un’evoluzione tecnologica importante per rendere il servizio di distribuzione dei sacchi più comodo e fruibile e per offrire un servizio a misura di cittadino monitorando con precisione le esigenze delle famiglie monzesi».

I nuovi distributori saranno in piazza Cambiaghi (lato via Spalto Piodo), al supermercato Coop di via Lecco e in quello di via Marsala, al centro civico di piazza D’Annunzio, all’Esselunga di viale Libertà, via Buonarroti e via Brembo, alla Biblioteca di via Monte Amiata, al Carrefour Market di via Boito, all’Iper Maestoso di via Lissoni/Sant’Andrea e all’angolo tra viale Tiepolo e via della Robbia.

Il nuovo sistema è stato oggetto di una fase di sperimentazione (con una prima postazione attiva dal 18 dicembre 2023 al 31 marzo 2024) con erogazione disponibile dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, con l’uso della tessera sanitaria dell’intestatario Tari.

Monza, rifiuti: arrivano i distributori automatici per i sacchi rossi e gialli, come funzionano

Si potranno utilizzare con la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica. Una volta identificato l’utente, sarà possibile selezionare la tipologia di sacchi da ritirare – rossi per l’indifferenziato o gialli per gli imballaggi in plastica – e prelevarli direttamente dallo sportello. Ogni famiglia avrà un quantitativo predefinito di sacchi ritirabili, proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare. L’utilizzo è pensato per essere semplice e intuitivo, in caso di problemi di riconoscimento o di superamento del limite di prelievo, il cittadino verrà invitato a rivolgersi agli uffici comunali o a consultare il portale dedicato (www.monzapulita.it)

Un servizio attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, per quelli sul suolo pubblico (secondo l’orario di apertura per quelli negli esercizi commerciali o nelle sedi comunali) che permetterà inoltre “di monitorare in modo puntuale il numero, la tipologia e la frequenza dei prelievi, consentendo all’Amministrazione comunale di calibrare il servizio in modo più efficace“, spiega una nota del Comune.

Monza, rifiuti: arrivano i distributori automatici per i sacchi rossi e gialli, quanti a disposizione

Per la raccolta dell’indifferenziato (sacchi rossi da 40 litri), sono previsti 52 sacchi all’anno per nuclei da una o due persone, 78 per famiglie da tre o quattro componenti e 130 per quelle da cinque o più persone. Per la raccolta della plastica (sacchi gialli da 90 litri), ogni utenza potrà ritirare 52 sacchi all’anno. Tali quantitativi potranno essere oggetto di aggiornamento in base all’analisi dei dati raccolti tramite il sistema di monitoraggio.

Monza, rifiuti: arrivano i distributori automatici per i sacchi rossi e gialli, ad agosto e settembre attivo il ritiro al centro civico di viale Libertà

Chi avesse necessità di ritirare i sacchi nell’arco dei prossimi due mesi, potrà farlo al centro civico Liberthub di viale Libertà nei giorni di sabato 2 e sabato 30 agosto e ogni sabato di settembre.