Due nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata a Lesmo: in via Marconi 334, nel parcheggio vicino alla farmacia dove c’è già la Casetta dell’acqua, e in via dei Mille 8 a Peregallo per il servizio “Un sacco comodo” di Cem Ambiente. Sono stati installati in collaborazione con l’amministrazione comunale per la distribuzione H24 alle utenze domestiche di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipack (giallo). Al servizio si accede con tessera sanitaria o Carta di identità elettronica (CIE), poi è sufficiente seguire le istruzioni.

Raccolta differenziata: due distributori di sacchi rossi e gialli a Lesmo, diventano 50 in 27 Comuni

Inaugurazione e attivazione in presenza della sindaca Sara Dossola, gli assessori e il presidente Cem. «Con l’attivazione di sabato abbiamo installato più di 50 distributori in 27 Comuni – ha detto il presidente di CEM, Alberto Fulgione – e l’obiettivo del 2025 è di 65 distributori in 34 Comuni. Un progetto in cui crediamo molto perché innova e semplifica l’approccio alla raccolta differenziata, e quindi alla sostenibilità, di cittadini e amministrazioni comunali. Tra i tanti vantaggi c’è anche la possibilità per le persone dei Comuni che hanno aderito al progetto, di prelevare i sacchi ovunque ci sia un distributore CEM. Un bel risultato di cui dobbiamo ringraziare i nostri Sindaci che, come a Lesmo, hanno voluto innovare e semplificare la vita dei cittadini e degli uffici».

Raccolta differenziata: due distributori di sacchi rossi e gialli a Lesmo, il tutorial

Sui social del Comune e del Cem è stato pubblicato un tutorial per rispondere a eventuali dubbi. Il distributore Un sacco comodo eroga il quantitativo di sacchi per sei mesi calcolato in base ai componenti del nucleo familiare. Dall’ 1 luglio di ogni anno sarà possibile ritirare la parte restante dei sacchi previsti per ciascuna utenza.

«Sono certa che questa nuova misura verrà apprezzata dai nostri cittadini, perché non solo facilita le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a rendere Lesmo un Comune sempre più attento e responsabile nei confronti dell’ambiente – ha detto Dossola – Da diversi anni, Lesmo si impegna attivamente, grazie alla collaborazione dei nostri cittadini, nel rispettare l’ambiente e nell’attivare una raccolta differenziata attenta e responsabile. Siamo particolarmente orgogliosi che Lesmo sia riconosciuto come uno dei Comuni Ricicloni, un attestato che testimonia il nostro costante impegno nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella tutela del nostro territorio. Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro condiviso, che vede ogni giorno i cittadini partecipare in modo attivo alla difesa dell’ambiente».