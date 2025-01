Nel mese di febbraio è atteso a Lesmo, la prima installazione del 2025 di Cem Ambiente di distributori automatici h24 di sacchi per la raccolta differenziata è stata a Concorezzo.

Tre macchine attive dal 25 gennaio di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo): “Un sacco comodo” è in piazza Castello, via Adda e via Aldo Moro.

Concorezzo distributore sacchi Cem

Concorezzo, raccolta differenziata: come prelevare ai distributori h24

I sacchi possono essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare. Per prelevare è necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria o la Carta di identità elettronica (CIE) dell’intestatario TARI o di un componente del nucleo familiare, avvicinando il codice a barre al lettore ottico o con la tessera nell’apposito lettore. Poi sarà sufficiente seguire le istruzioni: il distributore eroga il quantitativo di sacchi per sei mesi calcolato in base ai componenti del nucleo familiare. Dall’1 luglio di ogni anno sarà possibile ritirare la parte restante dei sacchi previsti quale dotazione annuale per ciascuna utenza.

Il distributore è riservato alle utenze domestiche. Per le utenze non domestiche e per il ritiro delle dotazioni speciali (per presidi sanitari, nuovi residenti ancora da registrare ecc) il riferimento è sempre l’Ufficio Ecologia del Comune. I cittadini dei Comuni che hanno aderito al progetto, possono prelevare i sacchi ovunque ci sia un distributore Cem.

Concorezzo, raccolta differenziata: nel 2024 46 distributori in 26 Comuni, saranno 65 nel 2025

Nel 2024 Cem ha posizionato 46 macchine in 26 Comuni. In totale il progetto di Cem prevede l’installazione di 65 distributori in 34 Comuni soci entro l’anno 2025.