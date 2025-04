Le latte di olio, gli scarti del bar e dell’edilizia: a Monza fioccano denunce per abbandono rifiuti

Abbandono di rifiuti: fioccano denunce e sanzioni. Nell’ultimo mese gli agenti della polizia locale di Monza, nucleo tutela dell’ambiente, hanno condotto una serie di interventi in varie zone del territorio comunale contro lo sconsiderato fenomeno. Il rinvenimento più consistente è stato quello di ben 11 latte di olio da frittura da 25 litri ognuna rinvenute in via Rosmini, nel letto della Roggia Lupa.

Monza, le latte di olio usate dal ristorante buttate nella roggia

“Nonostante tutti gli indizi portassero a un responsabile – dicono dal Comando di via Marsala – non è stato possibile identificare con assoluta certezza l’autore materiale dell’abbandono. Tuttavia, dall’analisi della provenienza del prodotto e delle operazioni di gestione dei rifiuti generati, gli agenti sono riusciti a contestare “la gestione illecita dei rifiuti, con conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria, a un ristorante asiatico di Monza”, che sarebbe risultato “comunque non in regola con lo smaltimento degli oli esausti”.

Monza: le denunce al titolare del bar e della impresa edile

A finire nei guai, denunciato, è stato poi il titolare di un bar di Monza che in via Cesare Da Sesto avrebbe sversato cumuli di rifiuti, “riconducibili a diversi episodi“, sacchi contenenti rifiuti indifferenziati “risultati provenienti dalla attività”. Stesso provvedimento anche nei confronti di un 60enne residente a Rho che in via Monte Cengio avrebbe gettato oltre la recinzione di un terreno privato una decina di sacchi neri contenenti rifiuti domestici. Gli agenti sono risaliti al presunto responsabile analizzando il contenuto dei sacchi. Denunciato inoltre un 65enne, titolare di una impresa edile del Lecchese, per l’abbandono in via Cimabue di materiali provenienti dalla propria attività come guaine bituminose, residui in sacchi, un secchio di pasta impermeabilizzante e tubi di silicone. In via Torri del Paine, infine, due persone sono state sanzionate per aver conferito sacchi di rifiuti indifferenziati in violazione dell’ordinanza sulla raccolta differenziata.