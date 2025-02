In dieci giorni a Monza sono stati raccolti 6.847 chili di vestiario. È il primo bilancio dopo l’installazione dei nuovi contenitori verdi in città che hanno dato il via a una nuova raccolta differenziata di abiti e tessili in carico a Humana People to People Italia.

Monza: in dieci giorni raccolte quasi 7 tonnellate di abiti e tessili, l’appello contro gli abbandoni

Tutto il materiale raccolto nelle 24 postazioni monzesi è stato portato nell’impianto semiautomatico di Pregnana Milanese per essere selezionato, igienizzato e destinato ai diversi canali gestiti da Humana, che prevedono il riciclo dei singoli tessuti fino al riuso dell’intero capo destinandolo a varie consociate all’estero o ai negozi gestiti in tutta Europa per finanziare progetti di sviluppo in Italia e nel mondo.

Rendendo noti i primi numeri, il Comune rinnova l’appello a utilizzare i contenitori in modo corretto: “Utilizzare le aree in cui sono presenti i contenitori come discariche è un illecito, che danneggia anche la raccolta differenziata“, dice l’appello. Anche per questo motivo prossimamente saranno collocati ulteriori 40 contenitori in spazi chiusi e presidiati, più facilmente controllabili in collaborazione con i supermercati della Grande distribuzione.

I casi di abbandono abusivo registrati nelle prime settimane sono stati segnalati all’Impresa Sangalli che, in base agli accordi con l’Ufficio Ambiente del Comune, ha ritirato entro 24/48 ore successive.

Monza: in dieci giorni raccolte quasi 7 tonnellate di abiti e tessili, «l’attività sta procedendo in modo efficace»

«I risultati dei primi dieci giorni – osserva l’assessore all’igiene urbana Viviana Guidetti – testimoniano come l’attività di raccolta stia procedendo in modo efficace in città. Raccomando a tutti i cittadini di continuare a conferire gli abiti usati, adempiendo peraltro a un obbligo di legge, nel pieno rispetto dell’ambiente e del decoro urbano, evitando quindi l’abbandono di rifiuti nei pressi dei contenitori».

Monza: in dieci giorni raccolte quasi 7 tonnellate di abiti e tessili, come utilizzare il servizio

I capi d’abbigliamento devono essere conferiti in sacchi ben chiusi: consentiti indumenti, calzature, borse, cinture, cappelli biancheria e tessuti sia in buono stato sia rovinati purché non ammuffiti, bagnati o intrisi di olio (questi ultimi vanno infatti conferiti nel secco indifferenziato).