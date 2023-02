Monza: pulizia strade ibrida a San Fruttuoso per tutto il 2023

A San Fruttuoso proseguirà per tutto il 2023 la sperimentazione dello spazzamento delle strade con la doppia modalità introdotta l’1 febbraio: in alcune vie gli automobilisti potranno continuare a parcheggiare ai lati della carreggiata durante gli orari in cui è previsto il passaggio delle spazzatrici mentre nelle altre dovranno rispettare i divieti di sosta nelle fasce indicate sui cartelli.

Monza: spazzamento ibrido, sperimentazione per l’allargamento ad altri quartieri

Il diverso sistema è legato alla conformazione delle arterie che, se troppo strette o tortuose, non permette ai mezzi dell’impresa Sangalli di ripulire in modo adeguato l’asfalto sotto i veicoli posteggiati favorendo l’accumulo di foglie e di polvere che rischiano di intasare i tombini. Se la sperimentazione darà esiti positivi nei prossimi mesi il modello ibrido verrà esteso ad altri quartieri.