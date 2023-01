Monza, parte da San Fruttuoso la pulizia delle strade “mista”: modalità e nuovi divieti

Parte da San Fruttuoso la nuova sperimentazione della pulizia delle strade di Monza. Dall’1 al 28 febbraio nel quartiere lo spazzamento sarà effettuato con due modalità: mantenendo in alcune vie il divieto di sosta negli orari in cui passeranno i mezzi e, in quelle più larghe, consentendo agli automobilisti di parcheggiare.

Monza, parte da San Fruttuoso la pulizia delle strade mista: nuovo calendario per i divieti di sosta, previsti solo al mattino

Per agevolare i cittadini il Comune e l’Impresa Sangalli cancelleranno i turni pomeridiani e riorganizzeranno i divieti di sosta secondo il nuovo calendario: dalle 6 alle 9 il lunedì sul lato dei numeri civici pari e il giovedì su quello dispari delle vie Ugo Bassi, De’ Antichi, De Gasperi, Marelli dal civico 1 all’incrocio con via Tanaro, Metauro, Risorgimento, San Fruttuoso, Tito Speri, Tazzoli dall’incrocio con via Montanari a quello con via Po, Tirso.

Dalle 9 alle 12 il lunedì sul lato pari e il giovedì su quello dispari delle vie Anzani, suor Cambiago, Lamarmora, Martiri di Belfiore, della Mornerina fino al civico 29, Rubicone. Dalle 6 alle 9 il venerdì sul lato pari e il martedì su quello dispari delle vie Adige, Aniene, Arno, Gaviraghi, Longarone, Piemonte fino al archeggio del collegio Guastalla, Sarca di fronte alle case comunali, Sorteni compreso il parcheggio presso la farmacia, Tevere dall’incrocio con via Ticino al civico 16, Ticino.

Dalle 9 alle 12 venerdì sul lato pari e martedì su quello dispari delle vie padre Annibale Di Francia, Monviso dall’incrocio con via padre di Francia all’incrocio con via Volterra.

Monza, parte da San Fruttuoso la pulizia delle strade mista: campagna di comunicazione porta a porta e online

Nelle altre strade i veicoli potranno essere posteggiati ai bordi della carreggiata. Gli operatori dell’Impresa Sangalli, che stanno modificando la segnaletica, avvieranno una campagna di comunicazione porta a porta e online. I dettagli sono su www.monzapulita.it.

Monza, parte da San Fruttuoso la pulizia delle strade mista: obiettivo di estenderla a tutta la città

Se la sperimentazione garantirà una buona pulizia verrà estesa ad altri quartieri.