Monza: da giovedì 1 dicembre tornano i divieti per lavaggio strade

Attenzione al calendario: da giovedì 1 dicembre a Monza saranno ripristinati i divieti di sosta in concomitanza con il lavaggio delle strade. Gli automobilisti dovranno, quindi, riprendere le vecchie abitudini accantonate un anno fa e ricordarsi di spostare le vetture, o non di parcheggiarle, negli orari indicati dai cartelli a bordo strada in modo da evitare le multe.

Monza è sporca, spiega il sindaco Paolo Pilotto, e la sperimentazione si chiude con esito negativo in quanto in molte vie le spazzatrici dell’Impresa Sangalli non riescono a pulire in maniera adeguata l’asfalto sotto i mezzi posteggiati favorendo, di conseguenza, l’accumulo di foglie e rifiuti che rischiano di intasare i tombini. “Un passo dopo l’altro per rendere Monza pulita come merita”, ha detto il sindaco.