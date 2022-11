Monza: come avere i nuovi sacchi della raccolta differenziata (e quanti sono)

I monzesi potranno ritirare i sacchi gialli e quelli rossi per la raccolta differenziata dei rifiuti a partire da martedì 15 novembre: la distribuzione non verrà effettuata agli amministratori di condominio ma ai titolari della Tari, o a un loro delegato, che riceveranno 52 sacchi gialli da 110 litri in cui gettare plastica e lattine e un quantitativo di rossi chippati da 40 litri, destinati alla frazione secca, commisurato al numero dei componenti delle singole famiglie. Alle utenze non domestiche che non utilizzano i bidoni o i cassonetti forniti dall’Impresa Sangalli spettano 52 pezzi da 110 litri.

Monza, come avere i nuovi sacchi della raccolta differenziata: il calendario

Il calendario redatto dalla società prevede date differenti per i diversi quartieri: da martedì 15 a domenica 20 i sacchi saranno distribuiti nel parcheggio del Liberthub e in piazza D’Annunzio, dal 22 al 27 nel parcheggio dell’Iper Maestoso e in piazza Pertini, dal 29 novembre al 4 dicembre in piazza Roma e nel parcheggio di via Po, dal 6 all’11 dicembre nel parcheggio del centro civico di via Silva e in quello del cimitero di via Foscolo, dal 13 al 18 nel parcheggio del centro civico di via Monte Amiata e in via Procaccini. Il servizio sarà svolto dal martedì al venerdì dalle 12 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Dal 19 dicembre i sacchi potranno essere ritirati nel cantiere della Sangalli nei giorni indicati sul portale Monzapulita.it

Le persone con difficoltà motorie che non possono delegare nessuno al ritiro possono chiedere la consegna a domicilio al numero verde 800125555 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, o compilando il modulo su Monzapulita.it

Monza, i nuovi sacchi: “In futuro distribuzione automatizzata”

«In futuro – afferma il sindaco Paolo Pilotto – potremmo immaginare una distribuzione automatizzata, tramite dispenser, come avviene in altre città».