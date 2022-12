Monza, nuovo colpo di scena per i lampioni: ad Acinque l’incarico per riaccenderli

I colpi di scena dovrebbero essere terminati: il Comune di Monza ha aggiudicato definitivamente il project financing per la gestione ventennale dell’illuminazione pubblica ad Acinque tecnologie spa in cordata con A2A Illuminazione pubblica e A2A Smart city spa che dovranno garantire la manutenzione di circa diecimila lampioni, sostituire le vecchie lampade con quelle a led, potenziare gli impianti di videosorveglianza, estendere la fibra ottica e il wi-fi

Monza, nuovo colpo di scena per i lampioni: appalto fino al 2042

L’appalto, entrato in vigore il 17 novembre, scadrà il 1° gennaio 2042 e richiederà a piazza Trento e Trieste un esborso di 43.329.000 euro, Iva esclusa, versati in rate annuali: la cifra, oltre ai costi per la manutenzione delle luci, comprende un investimento di oltre dieci milioni di euro destinati a svecchiare i pali sulle strade e a rimpiazzarli con altri di ultima generazione, predisposti al collegamento con la fibra ottica.

Monza, nuovo colpo di scena per i lampioni: gara pubblicata nel 2017 dalla giunta Scanagatti

L’epilogo di una gara pubblicata per la prima volta nel 2017 dalla giunta Scanagatti, quando Acinque era ancora Acsm-Agam, e passata attraverso una serie di ricorsi è stato scritto dal Tar che ha ritenuto inammissibile l’offerta con cui la società francese Citelum Italia in aprile ha sconfitto i concorrenti italiani. L’azienda non ha impugnato la sentenza entro i trenta giorni previsti dalla legge e, di conseguenza, l’incarico è stato assegnato alla alleanza guidata da Acinque che, in ogni caso, era pronta a esercitare il diritto di prelazione che spetta a chi presenta la proposta iniziale di project financing.

Monza, nuovo colpo di scena per i lampioni: appalto operativo da febbraio 2023

L’appalto dovrebbe diventare operativo a partire da febbraio: «Dobbiamo aggiornare con la società il piano economico finanziario che risale al 2020, quando è stato pubblicato il bando – spiega il vicesindaco Egidio Longoni – poi dovremo redigere il progetto definitivo ed esecutivo, approvarlo in giunta e firmare il contratto».

Monza, nuovo colpo di scena per i lampioni: evoluzioni tecnologiche

La nuova versione terrà conto sia delle evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni sia della sostituzione di circa 500 lampade al mercurio con altre effettuate nelle scorse settimane da EnelX per conto del Comune: «Non pagheremo due volte – assicura l’assessore – l’intervento costato 150.000 euro con cui abbiamo messo una pezza a una situazione che si trascinava da molti anni».

L’assegnazione definitiva della gestione dell’illuminazione pubblica consente all’amministrazione di tirare un sospiro di sollievo: «A partire da febbraio – auspica Longoni – le strade non dovrebbero più rimanere al buio. I lampioni spenti rappresentano un rischio anche per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti».