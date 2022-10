Meno strade al buio e conversione led a Monza con l’accordo tra Comune ed EnelX

Le strade di Monza dovrebbero diventare meno buie grazie all’accordo per la riparazione dei guasti, molti dei quali segnalati dai cittadini, che il Comune ed EnelX dovrebbero formalizzare nei prossimi giorni. Gli operai della società sostituiranno quasi 500 vecchie lampade al mercurio non più riparabili con modelli a led, più performanti. Gli interventi, programmati in tutta la città, saranno effettuati a lotti: prima delle operazioni saranno collocati i cartelli con i divieti di sosta e durante le lavorazioni gli impianti rimarranno accesi anche durante il giorno in modo da completare i test. In viale Lombardia, invece, saranno sostituiti 40 lampioni spenti, compresi alcuni situati sulla strada urbana e altri su tratti delle piste ciclopedonali.

Accordo Comune-EnelX, il sindaco di Monza: “Intervento non più rinviabile”

Le riparazioni consentiranno all’amministrazione di tamponare le situazioni più critiche in attesa di conoscere l’esito dell’udienza del Tar che nei giorni scorsi ha esaminato il ricorso presentato da Varese Risorse contro l’aggiudicazione all’azienda Citelium Italia del project financing per la gestione per vent’anni dell’illuminazione pubblica e la predisposizione dei pali al collegamento con la fibra ottica. «Si tratta di un intervento non rinviabile – afferma il sindaco Paolo Pilotto – per le riparazioni non possiamo attendere la conclusione del contenzioso». L’iter dell’appalto, già bloccato in precedenza da un’altra vertenza, si trascina dal 2016: nel frattempo l’illuminazione delle vie è progressivamente peggiorata e i guasti non riparati sono moltiplicati.

Accordo Comune-EnelX a Monza, come segnalare i guasti ai lampioni

«Questo pacchetto – spiega l’assessore all’Ambiente Giada Turato – consentirà non solo di migliorare il decoro delle strade ma anche di fornire un contributo indispensabile alla sicurezza urbana. Ringrazio i cittadini e il gruppo ‘Monza al Buio’ per la collaborazione importante che hanno fornito per consentirci di cambiare passo sulla gestione dell’illuminazione pubblica”. È possibile continuare a segnalare i guasti tramite l’app Enel X YoUrban, scaricabile da GooglePlay o App Store. Dopo aver creato il proprio account, grazie alla geolocalizzazione, gli utenti potranno visualizzare la mappa dettagliata dell’area in cui si trovano con tutti lampioni presenti, indicati con un apposito pin per procedere con la segnalazione. In alternativa è possibile telefonare al call center della società SO.LE del Gruppo Enel. Le informazioni sono sul sito https://www.comune.monza.it/it/utilita/segnala/Guasti-illuminazione-pubblica/#.