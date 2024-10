Monza: lavori in arrivo sulle scalinate nei giardini della stazione Fs, rotte e pericolose

È pronto il restyling delle scalinate di accesso alla stazione ferroviaria di Monza. Da tempo le scale che dal piano di corso Milano portano al piazzale della scalo sono molto danneggiate e pericolose. I ciottoli con cui sono state realizzate si sono staccati in più punti, rendendo particolarmente insidiosa la discesa. La pioggia e l’umidità hanno fatto il resto ricoprendo nel corso degli anni i sassi di una patina scivolosa.

Monza: lavori in arrivo per le scalinate nei giardini della stazione Fs, via libera della Sovrintendenza

Molti dei ciottoli che sono stati pensati originariamente per la copertura delle scale si sono staccati aggiungendo all’appoggio scivoloso anche vistose e pericolose buche. Insomma un varco di accesso alla stazione decisamente accidentato oltre che esteticamente poco gradevole. Un ingresso al piazzale della stazione particolarmente difficoltoso per chi trasporta valigie e trolley ma anche per chi spinge un passeggino.

«La Sovrintendenza ha dato il via libera al progetto di sistemazione delle scalinate – ha confermato il sindaco Paolo Pilotto – ed è già stata trovata la copertura finanziaria per procedere alla riqualificazione almeno della prima scala, quella che si trova sul lato destro guardando la stazione».

Monza la scalinata che porta alla stazione FS

Monza: lavori in arrivo per le scalinate nei giardini della stazione Fs, stanziati 35mila euro per una scala

La cifra stanziata dovrebbe essere di 35.000 euro, ricavati da economie del progetto del supermercato Iperal di piazzale Virgilio. «Verranno rimessi a posto i sassi che si sono staccati e ripristinata tutta la parte calpestabile per rimetterla in sicurezza», ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti. Per ora si inizierà con una scalinata ma l’intento è di rimettere a nuovo anche l’altra scala che si trova sul lato sinistro. Ma non solo. Il progetto complessivo infatti prevede la sottoscrizione di un contratto quadro per la sistemazione del verde che copre il piazzale antistante la stazione e della parte arborea.

Monza: lavori in arrivo per le scalinate nei giardini della stazione Fs, pavimentazione uguale “ma più sicura”

L’aspetto estetico delle scalinate resterà il medesimo, con l’impiego dei sassi, per mantenere la coerenza architettonica del progetto originario. Diversamente la Soprintendenza non avrebbe concesso l’approvazione per l’avvio dei lavori.

«La pavimentazione delle scale sarà uguale a quella odierna – ha aggiunto Lamperti – ma con una tenuta migliore e più sicura».

Monza: lavori in arrivo per le scalinate nei giardini della stazione Fs, progetto anche per l’illuminazione

Della riqualificazione delle scalinate di accesso alla stazione il sindaco Pilotto ha accennato in occasione del tour nel quartiere San Carlo San Giuseppe (la stazione e corso Milano sono nel perimetro del quartiere San Carlo): «Contiamo di rinnovare anche l’illuminazione della piazza ma non è un’operazione facile né veloce».