Arrestarono un palpeggiatore in stazione, premio PolMeeting a tre agenti della Polizia locale di Monza

Tre agenti della Polizia locale di Monza sono stati premiati nell’ambito del PolMeeting 2024, meeting nazionale della Polizia locale che si è tenuto a Cosenza. I tre lo scorso febbraio arrestarono un uomo che poco prima aveva molestato sessualmente una donna, davanti alla stazione ferroviaria di Monza.

Premio a tre agenti della Polizia locale di Monza

La donna aveva riferito di essere stata vittima di molestie sessuali e “palpeggiata” da un uomo che si era poi allontanato verso Corso Milano. Due agenti l’hanno rintracciato poco dopo e, una volta fermato, aveva tentato di resistere reagendo con violenza. Il terzo agente. fuori servizio e in abiti civili aveva raggiunto i due colleghi per aiutarli ed era stato a sua volata aggredito riportando lesioni. Una volta immobilizzato il sospettato era stato portato al Comando, arrestato e tradotto in carcere mentre la donna era stata tranquillizzata fino all’arrivo dei familiari.



Un riconoscimento che è stato molto apprezzato anche dall’assessore comunale alla sicurezza Ambrogio Moccia: “Esprimo le più vive congratulazioni agli agenti che hanno ricevuto l’encomio, che unisco ai complimenti al Comando tutto per l’attento e capillare presidio che svolgono in città, rivolgendo una cura particolare alle zone più sensibili”.