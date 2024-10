Monza: l’ex Infopoint della stazione verso la riapertura

L’ex infopoint di via Arosio a Monza, chiuso da circa tre anni, sarà sistemato nel giro di qualche settimana. Lo ha annunciato nell’ultimo consiglio comunale l’assessore alle opere pubbliche Marco Lamperti, sollecitato da Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia: «Una parte del tetto – ha affermato l’esponente di FdI – è stata divelta da una pianta caduta. Non è un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano alla stazione che, oltretutto, è un luogo critico sotto il profilo della sicurezza» a causa delle cattive frequentazioni.

«I lavori partiranno a breve – ha assicurato Lamperti – abbiamo atteso di poterli effettuare utilizzando uno standard edilizio in quanto costeranno 80.000 euro».