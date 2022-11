«Sono rimasto stupito quando ho saputo della conferenza stampa organizzata dal Coordinamento dei comitati e da quanto dichiarato dai rappresentanti presenti». Non nasconde una certa delusione l’assessore di Monza al Governo del territorio, Marco Lamperti, dopo aver letto le dichiarazioni dei rappresentati dei comitati cittadini riguardo i primi passi dell’amministrazione Pilotto in materia di pgt.

Monza, l’assessore Lamperti replica ai comitati sull’urbanistica: “Incontro di tre ore, pensavo di averli rassicurati”

«Lo scorso 25 ottobre ho ricevuto questi stessi comitati in una riunione durata oltre tre ore a cui hanno partecipato anche il sindaco e le assessore Giada Turato e Arianna Bettin – aggiunge Lamperti – Pensavo di averli rassicurati riguardo le questioni che avevano portato alla nostra attenzione, che poi sono le stesse esposte durante la conferenza stampa. Evidentemente non è stato così».

Il Cittadino WebRadio: intervista all’assessore Lamperti

Monza, l’assessore Lamperti replica ai comitati sull’urbanistica: “Apriremo una variante al pgt, ma occorre rispettare i tempi tecnici”

Al centro del dibattito c’è la richiesta da parte del Coordinamento dei comitati di non considerare legittima la proroga di cinque anni voluta dalla giunta Allevi e dall’allora assessore all’Urbanistica, Martina Sassoli, riguardo la validità del Documento di piano scaduto a maggio 2022.

«Non è così – spiega Lamperti – Sassoli ha ripreso l’intero pgt e ha rifatto un nuovo Documento di piano. Non hanno prorogato il Documento ma ne hanno approvato uno nuovo. Quando ero all’opposizione non ho condiviso i contenuti di quel procedimento e tutt’ora non li condivido, ma non posso negare l’esistenza del pgt, dal punto di vista formale quell’atto è corretto e inattaccabile. Mi sono già consultato con l’avvocatura del Comune e ho richiesto anche un parere legale esterno. Tutti mi hanno confermato la legittimità di quanto è stato fatto dall’assessore Sassoli. Ripeto: non mi piace quel pgt e infatti apriremo una variante entro febbraio del prossimo anno, ma occorre rispettare i tempi tecnici. Non è possibile in alcun modo revocare la variante in essere con una delibera. Facendolo esporrei l’Ente a un danno erariale a carico dei cittadini. Non siamo nel Medioevo e la giunta non è sovrana: ci sono le leggi e vanno rispettate».

Monza, l’assessore Lamperti replica ai comitati sull’urbanistica: “Aperto anche a un confronto pubblico”

Un concetto, questo, che Lamperti sostiene di aver già esposto chiaramente durante la riunione dello scorso 25 ottobre. «Sono disponibile a incontrare nuovamente i comitati. Anzi, sono aperto anche ad un confronto pubblico, affinché le questioni vengano affrontate davanti alla città».

A rallentare i tempi è anche l’attesa, prevista entro la metà di dicembre, di una nuova dirigente del settore Urbanistica che sostituirà l’architetto Alberto Gnoni destinato al settore Lavori pubblici.

«Durante la redazione del nuovo pgt, che sarà scritto nel rispetto del programma elettorale, verrà aperto anche un tavolo di confronto di tutte le parti sociali coinvolte, a partire proprio dai comitati», ha assicurato l’assessore, rispondendo così all’appello del Coordinamento di istituire un tavolo permanente per la partecipazione dei cittadini.